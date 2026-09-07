Que la hipoteca media en Ibiza se sitúe en los primeros seis meses en los 458.000 euros, nada menos que 171.770 euros más que en la isla de Mallorca. Según datos del Colegio Oficial del Notariado, adquirir una vivienda en la isla, golpeada precisamente por una grave crisis habitacional, requiere préstamos cada vez de mayor cuantía, ya que han registrado un incremento del 6,3% con respecto al mismo periodo del año pasado. Además, el capital hipotecado sobre el conjunto de fincas se ha disparado un 41,5% en Ibiza.

Llama la atención

El nuevo encontronazo entre el Ayuntamiento de Sant Antoni y la asociación Salvem sa Badia, ahora a colación del vertido registrado en es Pouet. Unos dicen que son aguas fecales y los otros lo niegan. ¿Hay separación de redes pluviales y residuales en la zona? Tampoco en eso se ponen de acuerdo.

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La falta de personal cualificado y de servicios en la educación para atender a niños con necesidades especiales que denuncian varias asociaciones pitiusas a escasos días del inicio del nuevo curso escolar. «La inclusión real sigue siendo una asignatura pendiente en la educación en Ibiza», apuntan, por ejemplo, desde Ibiza IN.