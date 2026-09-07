‘Lady in Red’ y ‘El revisor’ triunfan en la XXVII Mostra Ixtar Curts de Sant Antoni

La XXVII edición de la Mostra Ixtar Curts, impulsada por el Ayuntamiento de Sant Antoni y organizada por Nuria Santos y Ramon Mayol, concluyó este sábado con la gala de clausura de la Sección Oficial, tras dos jornadas dedicadas al cortometraje y al talento audiovisual.

La primera jornada, celebrada el viernes 4 de septiembre, tuvo como protagonista a ‘Lady in Red’, de Tomás Rojo y Santiago Lindel, que obtuvo el Premio del Público de la Sección Balear. El Premio del Jurado fue para ‘Check-Out’, de Alba Bestard.

El palmarés de la jornada inaugural incluyó también el Premio de Honor Cinefòrum UIB, concedido a Francisco Ruíz y Amable Palacios, y una Mención Especial a Eva Prats, concejala de Cultura de Sant Antoni, por su labor para preservar y respaldar la continuidad del certamen.

La segunda jornada de la Mostra comenzó el sábado 5 de septiembre con el Brunch de Cine ‘Las voces del rodaje’, celebrado en BioHive Café Ibiza, en BiBo Park. El encuentro reunió a profesionales de la industria audiovisual en un coloquio moderado por Imma Puerto.

Durante la sesión se abordaron diferentes aspectos del proceso cinematográfico, como la producción independiente, la dirección de fotografía, el casting, la dirección de actores y la financiación de proyectos de autor.

Diez cortometrajes

La jornada continuó por la noche con la gala de clausura de la Sección Oficial, en la que participaron diez cortometrajes finalistas. El Premio del Jurado y el Premio del Público, que coincidieron en su elección, fueron para ‘El revisor’, del director valenciano Alejandro López García. El cortometraje aborda la historia de un falso revisor del gas que se aprovecha de personas mayores vulnerables. El galardón lo recogió Nuria Santos en representación del realizador.

El Premio de Honor Ixtar Curts 2026 recayó en el actor y cineasta alicantino Eric Francés, en reconocimiento a una trayectoria con más de treinta cortometrajes y trabajos junto a cineastas como Icíar Bollaín o Imanol Uribe, además de su vinculación con Ibiza.

Por su parte, la Mención Especial fue para ‘Las nuestras’, de María Espejo, un homenaje a las mujeres mayores que preservan la cocina tradicional a través de la memoria y el legado.

Con esta edición, la Mostra Ixtar Curts reafirma su papel como una de las citas cinematográficas del calendario cultural balear y como espacio de encuentro y promoción del sector audiovisual, con Sant Antoni y Eivissa como escenario para el cortometraje y el cine de autor.