La conmovedora historia de India, la perra con carrito de ruedas que se ha hecho viral en una playa de Ibiza

India es una perra de diez años que usa una prótesis con ruedas para mover sus dos patas traseras. Mezcla de bull terrier y husky siberiano, el can se ha hecho viral en los últimos días después de que alguien la grabara cuando disfrutaba de la arena y del mar en una pequeña playa de Cala de Bou, en Ibiza. El vídeo conmovió a miles de usuarios en redes sociales por la naturalidad con la que India avanza con su carrito por la playa y se mete en el agua pese a no tener movilidad en las extremidades traseras. "Ha sido todo muy loco porque nos grabaron y yo no me lo esperaba. De repente me empezaron a llegar vídeos de que se había hecho viral", cuenta Enzo Ficiara, argentino de 31 años y dueño de India.

La perrita viajera. / E.F.

Enzo Ficiara vive en Ibiza desde hace aproximadamente un año y medio y trabaja en mantenimiento en una cadena hotelera. Pero antes de llegar a la isla, él e India ya habían compartido una larga historia de viajes, accidentes, operaciones y segundas oportunidades. En total han visitado más de ocho países juntos.

Atropellada hace cinco años

"Yo hace casi diez años que estoy en Europa. Cuando me vine, dejé a India en Argentina. Después de casi dos años volví a buscarla y me la traje a Italia", recuerda. Fue allí, en Parma, donde la perra fue atropellada hace cinco años. El golpe le provocó una rotura de columna y obligó a operarla para reconstruirle la espalda. La intervención era complicada. "Los médicos me recomendaron dormirla, porque me veían muy joven y la operación costaba mucho dinero", explica Enzo Ficiara. Él decidió seguir adelante. Entre la operación y la rehabilitación, calcula que se gastó unos 15.000 euros. "Pero eso es lo de menos", afirma.

India sobrevivió, pero la lesión le afectó a la médula y no volvió a recuperar la sensibilidad en las patas traseras. Durante un año hizo fisioterapia para mantener la musculatura y adaptarse a su nueva situación. Desde entonces, se desplaza con una silla de ruedas. "La primera vez que la subí al carrito no entendía mucho lo que estaba pasando, pero poco a poco se fue adaptando. Hoy lo maneja como si fuera su auto. Es parte de ella. Cuando ve el carrito ya sabe que va a salir y se emociona", explica Enzo Ficiara.

"Ella vive como si no hubiera pasado nada"

La movilidad reducida ha cambiado sobre todo la vida de su dueño. India no puede hacer sus necesidades por sí sola y necesita que Ficiara la estimule. "Depende mucho de mí", reconoce. Pero, para él, la enseñanza ha sido mayor que el sacrificio. "Más que nada ha sido una enseñanza de ella hacia mí. Por el amor del animal, la lealtad, el aguante. Tiene una mentalidad muy fuerte. Ella vive como si no hubiera pasado nada".

Después del accidente, Ficiara compró una autocaravana y empezó a viajar con India por Europa. Han estado en Italia, Francia, Suiza, Austria, España y incluso en los Dolomitas. Antes, dice, recorrieron también la Patagonia argentina. "En algún momento pensé: cómo no le puse un contador de kilómetros al carrito para que vean todo lo que ha caminado este animal", bromea.

India y Enzo Ficiara. / E.F.

A India le gusta la naturaleza, la playa y los animales. Enzo Ficiara cuenta que en algunas excursiones, cuando iba solo, los animales no se le acercaban, pero cuando iba con ella, sí. "Es muy lindo, la verdad", dice emocionado.

"La gente la ve y dice: ‘pobrecita’"

El vídeo, grabado en Cala de Bou, ha servido para mostrar una imagen que para Ficiara forma parte de su rutina, pero que ha impactado a quienes la han visto por primera vez. "La gente, como no sabe, la ve y dice: ‘pobrecita’. Pero quien la ve día a día sabe que es un animal con mucha energía y muchas ganas de vivir", explica.

India no toma medicación ni necesita actualmente cuidados veterinarios especiales más allá de los controles habituales de cualquier perro. "Está súper íntegra", asegura su dueño.

La perra tiene cuenta propia en Instagram y TikTok, donde Enzo Ficiara comparte sus viajes y aventuras. Allí se puede ver a India por playas, montañas y caminos, siempre con su carrito y con la misma actitud que ha emocionado ahora a miles de usuarios desde Ibiza.

"Para mí era algo normal y uno lo normaliza. Pero ver cómo repercute en la gente ha sido una locura. Me han llegado mensajes que me han llenado el corazón", reconoce Ficiara. Su deseo es que la historia de India "transmita cosas lindas" a quienes la conozcan.