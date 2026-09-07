Ibiza está sucia: multazo a la concesionaria de la limpieza de Vila por cumplir sólo el 66% del contrato

El Ayuntamiento de Ibiza ha penalizado a la empresa concesionaria del servicio de recogida de residuos, limpieza viaria y playas después de constatar que sólo cumplió el 66% de los niveles de calidad exigidos en el contrato. La Junta de Gobierno Local ha aprobado este lunes la liquidación correspondiente al 17º semestre del contrato adjudicado a Valoriza Servicios Medioambientales, lo que supondrá que la compañía deje de percibir casi 145.000 euros.

La cantidad corresponde a la parte variable del contrato vinculada directamente a la calidad del servicio. Es decir, la empresa no cobrará el 100% de esa retribución porque tampoco ha alcanzado el 100% de los estándares establecidos en los pliegos. El sistema previsto en el contrato permite ajustar el pago a los resultados reales del servicio, que se evalúan cada seis meses mediante indicadores objetivos.

El Ayuntamiento subraya que esta penalización responde al incumplimiento de los niveles de calidad comprometidos por la concesionaria en un servicio especialmente sensible para los vecinos de la ciudad, como es la limpieza de calles y playas.

El cuarto teniente de alcalde y concejal de Limpieza y Gestión Ambiental, Jordi Grivé, defiende que el Consistorio seguirá vigilando de cerca el contrato. "El Ayuntamiento de Ibiza está vigilante y va a seguir controlando de forma exhaustiva que la concesionaria cumpla con todos los requisitos y estándares de calidad establecidos en el contrato", señala.

"Ni un sólo euro que no le corresponda"

Grivé remarca que los vecinos "tienen derecho a recibir un servicio de limpieza de calidad" y que la obligación del Ayuntamiento es garantizar que el dinero público se destine únicamente a pagar trabajos que se realicen conforme a lo pactado. "Si la concesionaria no cumple, no cobra el 100% de la parte vinculada a la calidad del servicio. Y si no cumple con los requisitos establecidos, este equipo de Gobierno no va a abonar ni un solo euro que no le corresponda", añade.

El concejal insiste en que el Ayuntamiento no permitirá que se pague de más por un servicio que no llegue a los niveles exigidos. "No vamos a mirar hacia otro lado cuando la calidad del servicio no sea la exigida y tampoco vamos a pagar de más. Cada euro que sale de las arcas municipales tiene que estar justificado y vinculado a un servicio que cumpla con los estándares establecidos", concluye Grivé.

La liquidación aprobada este lunes supone, por tanto, una rebaja económica para Valoriza por el incumplimiento parcial del contrato y representa una nueva advertencia municipal sobre el control del servicio de limpieza en la ciudad.