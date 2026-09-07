Ibiza roza las 100.000 afiliaciones en agosto con más empleo indefinido a tiempo completo

El mercado laboral de Ibiza continúa ampliándose y, en agosto, la isla acabó a las puertas de alcanzar las 100.000 afiliaciones a la Seguridad Social. Los últimos datos publicados por el Ibestat contabilizan 99.360 altas al cierre del mes, 3.264 más que las 96.096 registradas un año antes, un incremento interanual del 3,4% que deja un nuevo máximo para un mes de agosto, además de confirmar una aceleración respecto al crecimiento del 2% registrado entre 2024 y 2025.

Formentera siguió la misma senda, aunque a menor ritmo. La pitiusa menor cerró agosto con 7.725 afiliaciones, un incremento interanual del 2,1%. Entre las dos islas alcanzaron las 107.085 afiliaciones, 3.425 más que en agosto de 2025, lo que supone una subida conjunta del 3,3%.

El salto resulta todavía más significativo si se amplía el foco a agosto de 2019, antes de la pandemia, cuando Ibiza tenía 85.475 afiliaciones, de manera que desde entonces ha incorporado casi 13.900 altas. Formentera ha pasado de 6.854 a 7.725, un crecimiento próximo al 13%.

La evolución tampoco se limita a sumar puestos de trabajo. Las estadísticas del Régimen General muestran cambios en la composición del empleo que resultan especialmente significativos. Ibiza alcanzó en agosto las 80.227 afiliaciones en este régimen, frente a 77.732 un año antes, un incremento de 2.495, el 3,2%. De ellas, 76.338 correspondían a contratos indefinidos, frente a 74.011 en agosto del año pasado. Pero no todas las modalidades evolucionaron igual. Los indefinidos a jornada completa pasaron de 27.364 a 29.207, lo que supone 1.843 más en apenas doce meses y un crecimiento del 6,7%.

También aumentaron los indefinidos a tiempo parcial, de 3.370 a 3.614, un 7,2%. En cambio, el gigantesco bloque de los fijos discontinuos prácticamente permaneció estable: pasó de 43.277 a 43.517 afiliaciones, únicamente 240 más, un 0,6%.

La diferencia resulta relevante después de varios años en los que la implantación del fijo discontinuo, impulsada tras la reforma laboral, transformó las estadísticas laborales de unas islas fuertemente estacionales. En agosto de 2021 había en Ibiza 20.607 afiliaciones de este tipo. Cinco años después son más del doble, 43.517. Sin embargo, el crecimiento más reciente ya no procede fundamentalmente de esta modalidad.

La tendencia se repite en Formentera, donde la estacionalidad es todavía más intensa. De sus 6.291 afiliaciones al Régimen General, 4.467 corresponden a fijos discontinuos, cerca del 71%. Hace un año eran 4.403, por lo que crecen sólo un 1,5%. Al mismo tiempo, los indefinidos a jornada completa aumentan de 1.222 a 1.327, un significativo 8,6%.

El ladrillo, imparable

Uno de los motores más claros del crecimiento del empleo en Ibiza sigue siendo la construcción. El sector cerró agosto con 9.653 afiliaciones, 491 más que las 9.162 de hace un año, un 5,4% más. Pero el dato resulta mucho más significativo cuando se amplía la perspectiva: eran apenas 6.941 en 2019, antes de la pandemia. Desde entonces ha ganado 2.712 afiliaciones, un 39,1%.

Uno de los motores más claros del crecimiento del empleo en Ibiza sigue siendo la construcción

La trayectoria viene incluso de más atrás. La construcción tocó en agosto de 2012 un mínimo de 4.386 afiliaciones y desde entonces ha crecido todos los años sin excepción, incluida la pandemia. En catorce años ha incorporado 5.267 afiliaciones y ha más que duplicado su tamaño, con un incremento del 120%.

La construcción de edificios baja de 4.918 afiliaciones en agosto de 2025 a 4.732, un 3,8% menos. El aumento procede fundamentalmente de las actividades de construcción especializada, que pasan de unas 4.150 a 4.657 afiliaciones, y de la ingeniería civil, que aumenta de 93 a 264.

Comercio

El comercio también repunta este verano, aunque su evolución a largo plazo es mucho más plana. Las actividades de comercio mayorista y minorista suman 11.082 afiliaciones, frente a 10.528 un año antes, 554 más y un crecimiento del 5,3%. Sin embargo, en agosto de 2019 ya reunían 10.953 trabajadores, por lo que en siete años el incremento es de apenas el 1,2%.

Dentro del comercio se observan además comportamientos diferentes. El mayorista aumenta este año un 9,1%, de 3.298 a 3.598 afiliaciones, y se encuentra un 17,4% por encima de 2019. El minorista pasa de 7.230 a 7.484, un 3,5% más en un año, pero todavía tiene 405 afiliaciones menos que en agosto de 2019, cuando contabilizaba 7.889.

La evolución de los servicios ligados más directamente al turismo continúa siendo positiva, aunque también muestra ritmos distintos. Los servicios de alojamiento alcanzan las 20.783 afiliaciones, 598 más que el verano pasado, un 3% más. Desde 2019 han crecido en 3.582, un considerable 20,8%. La restauración presenta una evolución bastante más moderada. Los servicios de comidas y bebidas pasan de 17.527 afiliaciones en agosto de 2025 a 17.757, apenas un 1,3% más. Y frente a las 17.142 de 2019 el crecimiento acumulado se limita al 3,6%.

Transporte

Entre los servicios destaca también el transporte terrestre (taxis, conductores...), que mantiene una expansión mucho más intensa. Sus afiliaciones aumentan de 4.862 a 5.164 en sólo un año, un 6,2%, y se encuentran ya un 44,6% por encima de 2019, cuando eran 3.572. Desde 2023 este sector ha incorporado exactamente un millar de afiliaciones.

En Formentera, vuelve a sobresalir igualmente la construcción. Sus afiliaciones pasan de 514 a 579 en un año, un 12,6% más, y superan en un 61% las 359 registradas en 2019. Alojamiento y restauración crecen conjuntamente un 3%, hasta las 3.979 afiliaciones. El comercio, en cambio, retrocede: mayoristas y minoristas suman 991 afiliaciones, un 4,2% menos que hace un año, debido principalmente a la caída del comercio minorista, que pasa de 832 a 780 afiliaciones.