De Ibiza a Mallorca con cocaína: juzgan a una red de droga en Baleares y piden hasta 72 millones de euros de multa

Los miembros de una presunta red dedicada a la distribución de cocaína, MDMA, ketamina, tusi, hachís y marihuana en Baleares se sientan en el banquillo esta semana en la Audiencia Provincial de Baleares. El escrito de acusación de la Fiscalía sitúa a Ibiza dentro del entramado investigado y señala a uno de los acusados como parte del grupo que habría usado el transporte de mercancías como cobertura para mover droga entre distintas zonas.

En el juicio, que estaba previsto que comenzara este lunes y se prolongue hasta el viernes, la Fiscalía solicita para los acusados penas de prisión que oscilan entre el año y seis meses y los diez años, además de multas que, en algunos casos, alcanzan los 72.996.176 euros por un delito contra la salud pública.

Según el escrito del Ministerio Fiscal, los acusados se habrían dedicado, al menos desde finales de mayo de 2024 y hasta sus detenciones, a la venta de sustancias estupefacientes a terceros. La Fiscalía sostiene que la organización disponía de una "estructura estable" para garantizar la distribución de la droga y reducir los riesgos de una intervención policial.

La acusación sitúa el origen de buena parte de la sustancia en Holanda. Según el relato fiscal, algunos miembros del grupo gestionaban la adquisición de importantes cantidades de droga en ese país y su traslado en vehículos con compartimentos preparados específicamente para ocultarla. En una intervención realizada en Irún, la Guardia Civil localizó un vehículo procedente de Holanda con un doble fondo en el que se encontraron miles de comprimidos de MDMA, ketamina y otras sustancias, con un valor de mercado superior a 1,2 millones de euros.

El vínculo con Ibiza: venta y distribución

El vínculo con Ibiza aparece en la fase de distribución de la droga. La Fiscalía sostiene que, una vez abastecida la organización, se creó una red de personas encargadas del almacenamiento, custodia y venta de la droga. Parte de esa venta se habría realizado en Ibiza, actividad que el escrito atribuye a varios acusados. El escrito afirma que estos, "bajo las directrices" del principal encausado y al dedicarse al transporte de mercancías, habrían empleado "su lícita actuación profesional como tapadera" para el traslado y entrega de droga.

Varios de los episodios descritos por la Fiscalía conectan directamente con Ibiza. Entre ellos, varios registros en domicilios de Vila y Sant Josep. En uno de ellos, en una avenida de la ciudad de Ibiza, domicilio de uno de los encausados, donde se encontró droga valorada en más de 25 millones de euros, además de Iphones, notas manuscritas, básculas de precisión, selladoras y dinero en efectivco. Decenas de miles de comprimidos de MDMA y kilos de cocaína y ketamina, entre otras drogas.

Un alijo similar, aunque en menor cantidad, se encontró en el registro de la vivienda de otros dos de los encausados en una avenida de la ciudad de Ibiza: droga valorada en casi 31.000 euros. Y así una serie de registros en otras localizaciones de la ciudad en la que los agentes se incautaron, además de material para la preparación de las sustancias, drogas valoradas en diferentes cantidades: 83.017 euros en una, por ejemplo.

Los tentáculos se extienden también a Sant Josep, donde en la casa en la que vivía otro de los acusados se localizaron sustancias estupefacientes que en el mercado se hubieran vendido por más de 14.500 euros, y a Santa Eulària. Allí, en otra vivienda, se encontraron más aparatos para la preparación de las sustancias y, en un doble fondo de un vehículo estacionado en la finca, drogas cuyo valor de mercado rozaba los cinco millones de euros.

Cocaína en el doble fondo de un camión de Ibiza a Mallorca

Además, según el escrito, el 21 de agosto de 2024 otro acusado fue interceptado en la calle Tomás Forteza de Palma con dos paquetes de cocaína ocultos en un doble fondo bajo el maletero del vehículo. La sustancia, con un peso cercano a los dos kilos y una pureza superior al 80%, habría sido entregada momentos antes por un transportista que había desembarcado con su camión procedente de Ibiza. La Fiscalía cifra el valor de mercado de esa cocaína en casi medio millón de euros (499.223 euros). A este transportista, la Fiscalía solicita siete años y diez meses de prisión y casi 73 millones de euros de multa por un delito contra la salud pública y otro año y seis meses de prisión por pertenencia a banda criminal.

La acusación también atribuye a los dos principales acusados otra actividad de transporte de droga desde Barcelona, previa recepción de la sustancia por parte de un abastecedor que se encuentra en paradero desconocido, para su posterior distribución en Mallorca. Durante la investigación se practicaron registros en varios domicilios. En el de uno de los encausados en Barcelona, se intervinieron 6.690 euros y 841 dólares en efectivo, dos terminales móviles y un envoltorio con cocaína de 7,66 gramos, según recoge el escrito fiscal.

La Fiscalía presenta acusación para 15 personas. A la mayoría les imputa un delito contra la salud pública, en su modalidad de "sustancias que causan y no causan grave daño a la salud, en cantidad de notoria importancia", y un delito de pertenencia a grupo criminal. En el caso del principal acusado, el Ministerio Fiscal aprecia además la agravante de reincidencia por una condena anterior por un delito contra la salud pública.