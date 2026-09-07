Ibiza y Formentera recibirán 40,8 millones de la ecotasa para proyectos sobre agua, intrusismo y patrimonio

Ibiza y Formentera recibirán 40,8 millones de euros del nuevo Plan Anual Ordinario 2026-2027 del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) aprobado este lunes por el pleno de la Comisión de Impulso del Turismo Sostenible celebrado en Mallorca. La distribución territorial asigna 30,5 millones a Ibiza y 10,3 millones a Formentera, dentro de un paquete global de 199,8 millones recaudados por la ecotasa y destinados a financiar 65 nuevos proyectos en Balears.

Entre las actuaciones previstas en las Pitiusas destaca la construcción de la nueva estación depuradora de aguas residuales de Portinatx, en Ibiza, y el emisario de Formentera, dos proyectos incluidos entre las inversiones destinadas al ciclo del agua, que en el conjunto del archipiélago recibirán 39,8 millones de euros.

También recibirán financiación varios proyectos patrimoniales y culturales. En Ibiza se destinarán 1,3 millones de euros a intervenciones en iglesias, mientras que en Formentera se financiará la rehabilitación de Can Ramon, una casa tradicional situada en Sant Francesc que será una de las sedes del futuro Museo de Formentera, y el Centro Cultural de Sant Ferran. Este último es un ambicioso proyecto que se levantará en el terreno que actualmente ocupa la antigua escuela de Sant Ferran, donde se encuentra el aula de extensión del Conservatorio Catalina Bufí.

Intrusismo en Ibiza

A estas inversiones se suma un plan de choque contra el intrusismo en Ibiza dotado con 4,7 millones de euros. El programa del ITS contempla asimismo un millón de euros para instalar cámaras con tecnología de reconocimiento de matrículas en puertos y aeropuertos, con el objetivo de detectar actividades de transporte ilegal.

Sant Antoni figura además entre los municipios incluidos en los 21,6 millones destinados a zonas de alta afluencia turística para reforzar la presencia policial, la inspección y la videovigilancia, aunque el Govern no concreta qué cantidad corresponderá al municipio ibicenco.

Los 40,8 millones asignados territorialmente a Ibiza y Formentera representan algo más del 22,9% de los fondos distribuidos por islas, sin contabilizar actuaciones transversales. Mallorca recibirá 113,8 millones, el 63,88% del reparto territorial; Menorca, 23,4 millones, el 13,17%; Ibiza, el 17,14%, y Formentera, el 5,81%.

Más de la mitad, para agua y medio ambiente

Por áreas, el agua y el medio ambiente concentran más de 105 millones de euros, algo más del 53% del presupuesto total. Dentro de este bloque, 39,8 millones corresponden específicamente al ciclo del agua. Además de Portinatx y Formentera, se financiarán la conexión de la desaladora Palma-Marratxí, la ampliación de la desaladora de Andratx, la depuradora de Ciutadella Sud y el proyecto Posidonia 2030, dotado con 4,9 millones.

El patrimonio histórico y cultural recibirá 37,1 millones, el 18,6% del total, mientras que otros 28,5 millones, alrededor del 14,3%, se destinarán a turismo responsable y lucha contra el intrusismo.

Entre las principales inversiones fuera de las Pitiusas figuran los 17 millones para reformar la plaza Mayor de Palma y sus galerías, cuatro millones para el parque del Velódromo del Tirador y 25 millones para adquirir nuevas unidades de trenes eléctricos de SFM.

Por administraciones, el Govern gestionará 82,2 millones en 17 proyectos; los consells insulares, 46,9 millones mediante 21 iniciativas, y los ayuntamientos, 49 millones para 23 proyectos. Otros 21,6 millones corresponden a cuatro actuaciones vinculadas específicamente al turismo responsable.

Penalizaciones por incumplimientos

La convocatoria incorpora además por primera vez penalizaciones para las administraciones que incumplan los plazos de ejecución. Los organismos y ayuntamientos que acumulen retrasos podrán perder hasta 20 puntos en futuras convocatorias y no podrán obtener prórrogas extraordinarias si el grado de ejecución del proyecto es inferior al 75%.

Con este nuevo reparto, el Govern asegura que se han superado por primera vez los 1.000 millones de euros movilizados con cargo al impuesto turístico desde su creación. En concreto, ascienden a 1.035 millones distribuidos entre 357 proyectos, de los que 665,9 millones han sido adjudicados durante la actual legislatura.