Ibiza y Formentera encadenan avisos amarillos: calor este lunes y mala mar el miércoles

Ibiza y Formentera arrancan la semana con nuevos avisos meteorológicos. Tras un domingo marcado por las altas temperaturas, que obligaron a activar una alerta amarilla de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las Pitiusas mantienen este lunes el aviso por calor y afrontan además una alerta amarilla por fenómenos costeros prevista para el miércoles.

El aviso amarillo por altas temperaturas estará activo este lunes entre las 12 y las 19 horas en Ibiza y Formentera. La Aemet anticipa que en algunos puntos de las islas la temperatura podría alcanzar los 36 grados.

La alerta llega después de una jornada dominical en la que el calor volvió a sentirse con fuerza en las Pitiusas. En el municipio de Ibiza, la temperatura superó los 33 grados, mientras que en la estación de Sant Joan los registros alcanzaron los 39 grados. En Formentera, los termómetros también rozaron los 33 grados.

En la predicción detallada para este lunes, la Aemet prevé en Ibiza una jornada sin precipitaciones, con una temperatura mínima de 23 grados y una máxima de 33. La sensación térmica máxima podrá alcanzar los 34 grados. En Formentera, el pronóstico apunta a una mínima de 25 grados y una máxima de 31, con sensación térmica de hasta 35 grados.

Cambio de tiempo a partir del miércoles

El martes continuará el ambiente estable en ambas islas. En Ibiza, la Aemet prevé cielos despejados o poco nubosos, sin probabilidad de lluvia y temperaturas entre los 23 y los 31 grados. En Formentera, la previsión también descarta precipitaciones, con una mínima de 25 grados y una máxima de 30.

El cambio más destacado llegará el miércoles, cuando estará activo un aviso amarillo por fenómenos costeros entre las 10 y las 22 horas. La Aemet prevé viento del norte y nordeste de 40 a 60 kilómetros por hora, fuerza 6 a 7, y olas de dos a tres metros.

Ese mismo día aumentará también la inestabilidad. En Ibiza, la probabilidad de precipitación será del 20% durante la primera mitad del día y subirá al 75% por la tarde, con temperaturas entre los 19 y los 32 grados. En Formentera, la previsión marca un 15% de probabilidad de lluvia por la mañana y un 75% por la tarde, con mínima de 21 grados y máxima de 30.

La previsión para el jueves mantiene la posibilidad de precipitaciones en las Pitiusas, con una probabilidad del 75% tanto en Ibiza como en Formentera. Las temperaturas bajarán ligeramente: en Ibiza se moverán entre los 19 y los 29 grados, mientras que en Formentera oscilarán entre los 20 y los 27 grados.

De cara al viernes y al sábado, la Aemet apunta a una mejora parcial del tiempo, aunque todavía con posibilidad de lluvia.