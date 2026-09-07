¿Está preparada el aula para todos?: pictogramas, climatización y tecnología, las piezas invisibles de un aula inclusiva

Hablar de un aula inclusiva va más allá de que un alumno con necesidades educativas especiales pueda cruzar la puerta del colegio. La cuestión es qué ocurre una vez dentro. Si puede moverse por el espacio, comunicarse, seguir una explicación, regularse cuando lo necesita, utilizar los dispositivos de los que depende o permanecer durante horas en unas condiciones de temperatura adecuadas.

La asociación Ibiza IN plantea ese cambio de mirada: que sea el aula ordinaria la que esté preparada para responder a las necesidades de los alumnos y no que sean los niños quienes tengan que adaptarse a espacios que no fueron pensados para ellos. Consuelo Guerra, su presidenta, apunta que la inclusión debe contemplarse «desde muchísimos prismas». Algunos evidentes, como disponer de profesorado preparado. Otros forman parte de la vida cotidiana de determinados alumnos y pueden pasar inadvertidos para quien nunca los ha necesitado.

Una puerta, por ejemplo, no tiene que permitir únicamente el paso de una silla de ruedas. Debe existir espacio suficiente para que pueda entrar un alumno que utiliza una camilla o un bipedestador, un dispositivo que permite mantener en posición vertical a personas que no pueden hacerlo de forma autónoma. La accesibilidad física es solo el primer nivel.

Escuchar, ver y comunicarse

Para un alumno con discapacidad auditiva, un aula accesible puede necesitar un bucle magnético, un sistema que facilita la recepción del sonido. Para un menor con afectación visual, la iluminación y las condiciones del espacio también pueden marcar la diferencia entre poder seguir la actividad o encontrarse con una nueva barrera.

La luz resulta igualmente importante para algunos dispositivos tecnológicos. Hay alumnos que se comunican mediante tabletas con sistemas aumentativos y alternativos de comunicación. Otros utilizan dispositivos de acceso ocular, como los sistemas Tobii, que permiten manejar una pantalla con el movimiento de los ojos. En estos casos, las condiciones del aula tienen que permitir utilizarlos correctamente y debe haber profesionales que conozcan el sistema de comunicación del niño. "Hay críos que llevan sus tabletas de comunicación aumentativa", explica Guerra. También los hay, añade, que emplean dispositivos controlados con la mirada.

La lista continúa. La presidenta de Ibiza IN habla de pictogramas para alumnos que los necesitan para anticipar, comprender o desenvolverse en el entorno escolar y de rincones y herramientas de regulación sensorial para menores que precisan reducir estímulos o recuperar la calma antes de continuar con la jornada. Significa que el centro sea capaz de adaptarlas a quienes estudian en ellas.

Del calor de verano al frío del invierno

La climatización forma parte también de ese concepto de accesibilidad. Y no únicamente durante las primeras semanas de septiembre. Las altas temperaturas ocupan buena parte del debate cada comienzo de curso en Ibiza, pero Guerra recuerda que el problema se extiende al invierno. "Un niño sano sufre ese calor, y en invierno sufrirá ese frío", señala. Para algunos alumnos, además, no se trata solo de estar incómodos. Ibiza IN menciona a menores con cardiopatías, epilepsia, asma, alergias y otras patologías para quienes unas condiciones ambientales extremas pueden suponer una dificultad añadida durante la jornada escolar.

Protocolos de emergencia

La inclusión tampoco termina en la clase. Los protocolos de emergencia tienen que contemplar a quienes no pueden evacuar un edificio de la misma manera que el resto. Guerra pone como ejemplo a un alumno con parálisis cerebral o movilidad reducida escolarizado en una planta a la que llega mediante ascensor. En caso de incendio, ese ascensor puede no utilizarse. Por ello, sostiene que los planes de evacuación deben prever alternativas.

La accesibilidad que no se compra

Y queda todavía otro elemento que no depende de obras, dispositivos ni tecnología. Guerra lo denomina "accesibilidad social". El comportamiento de los adultos, sostiene, condiciona la manera en la que los propios niños perciben a sus compañeros. Si desde el profesorado se normaliza que un alumno sea tratado de forma diferente por su discapacidad, esa diferencia puede convertirse también en la referencia para el resto de la clase.

En definitiva, una aula inclusiva no es solo aquella en la que todos los alumnos están presentes, sino aquella que cuenta con los apoyos, la tecnología, las condiciones ambientales y la preparación necesarias para que todos puedan participar. Las necesidades de cada niño dejan de verse como un problema individual y pasan a ser responsabilidad de toda la comunidad educativa.