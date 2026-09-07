La espera por el certificado de discapacidad se eterniza para las familias de Ibiza

La renovación del grado de discapacidad continúa generando largas esperas y una importante carga burocrática para algunas familias. Ibiza IN denuncia que todavía existen expedientes pendientes desde 2024, pese a los planes de choque anunciados durante esta legislatura para reducir unas listas de espera que siguen siendo elevadas en la isla.

La presidenta de Ibiza IN, Consuelo Guerra, explica que recientemente contactó con la conselleria correspondiente del Govern para conocer el estado de un expediente cuyo grado de discapacidad está caducado desde marzo de 2024. Según relata, le indicaron que se estaban tramitando expedientes correspondientes a agosto de ese mismo año.

Una respuesta que le genera dudas, ya que en la asociación conocen casos anteriores a agosto de 2024 que todavía no han sido resueltos. "Me da a entender que o van saltando a gente o no sé", reflexiona Guerra, quien añade que no le facilitaron más información.

La presidenta de Ibiza IN advierte además de las consecuencias que tienen estas demoras para las familias, que deben renovar cada año trámites vinculados al reconocimiento de la discapacidad como la tarjeta para vehículos de personas con movilidad reducida, el bono social eléctrico, el título de familia numerosa, determinadas ayudas de la Seguridad Social o la exención del impuesto sobre vehículos. "Supone una carga burocrática añadida para las familias con hijos con discapacidad", lamenta Guerra.

1.195 expedientes pendientes

La conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia señala, por su parte, que actualmente existen 1.195 expedientes pendientes de valoración del grado de discapacidad en Ibiza, frente a los 1.436 contabilizados en septiembre de 2025. También asegura que el tiempo medio de espera se ha reducido de los 21 meses de 2025 a los 12 meses actuales.

La Administración atribuye esta mejora al plan de choque puesto en marcha en septiembre de 2025 y al refuerzo de los equipos de valoración, unas medidas que, aseguran, han permitido aumentar el ritmo de las resoluciones. No obstante, reconoce que los tiempos de espera "siguen siendo elevados" en Ibiza y recuerda que la reducción se está produciendo mientras aumentan las solicitudes.

Sobre la existencia de expedientes de 2024 todavía pendientes, la conselleria puntualiza que los 12 meses corresponden a un tiempo medio y que pueden quedar casos anteriores sin resolver debido, por ejemplo, a requerimientos o trámites pendientes.

También aclara que, en las revisiones de oficio, el reconocimiento del grado de discapacidad continúa vigente hasta que la Administración resuelve el expediente. Durante ese periodo, añade, las personas afectadas pueden solicitar un certificado que acredite que la revisión está pendiente y que su reconocimiento sigue en vigor.

Un plan de choque anunciado hace un año

Casi un año después de aquel plan de choque anunciado por la responsable balear de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, la conselleria sostiene que las medidas están dando resultado. Ibiza IN, sin embargo, cuestiona su alcance y recuerda que todavía quedan expedientes pendientes desde 2024. Para la entidad, mientras continúen estos casos sin resolver, la mejora seguirá siendo insuficiente para unas familias que siguen encadenando trámites y renovaciones.