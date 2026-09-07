Inicio del curso escolar en las Pitiusas: Ibiza concentra el 59 % de las vacantes docentes de Balears, prácticamente todas de catalán

El nuevo curso comienza este jueves en Ibiza y Formentera con un descenso del número de alumnos matriculados en Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato respecto al año pasado, según los datos facilitados este lunes por la conselleria balear de Educación. En total, las Pitiusas suman 20.310 estudiantes, 221 menos que en el curso 2025/26, que ya cerró con un ligero descenso respecto al anterior. La bajada afecta a las dos islas y se produce únicamente en la enseñanza pública, mientras que en la concertada aumenta el número de inscritos.

En Ibiza hay 19.072 matriculados, lo que supone un descenso de 196 alumnos respecto al curso anterior. Los centros públicos pasan de 15.936 a 15.628 estudiantes (308 menos), mientras que los concertados crecen de 3.332 a 3.444 (112 más).

En Formentera hay 1.238 inscritos, 25 menos que en 2025/26. Como en el caso de la isla vecina, el número de estudiantes de la enseñanza pública desciende, en concreto, de 1.148 a 1.077 (71 menos), mientras que en la concertada aumenta de 115 a 161 (46 más).

Más oferta de cero a tres años

Estas cifras las facilitó el Govern este lunes, tras la comparecencia del conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, para explicar las novedades de este curso. Entre los datos aportados, señaló, sin detallar por islas, que Balears cuenta este curso "con un total de 15.451 plazas gratuitas de 0 a 3 años, lo que supone un incremento de 1.311 plazas respecto al año pasado (593 públicas y 718 concertadas)". En referencia a las Pitiusas, explicó que su departamento asumirá este curso la gestión directa de las plazas de primer ciclo de Educación Infantil creadas en el colegio Sa Blanca Dona y en la escoleta de Educació Infantil 0-3 de Can Cantó.

Ratios

Vera sacó pecho al hacer referencia a las ratios de Balears, que en este curso 2026/27 "son inferiores a los máximos legales en todas las etapas": en el segundo ciclo de Educación Infantil la ratio media es de 17,44; en Educación Primaria, de 20,61; en Educación Secundaria Obligatoria, de 23,62, y en Bachillerato, de 27,43 alumnos por grupo. "De los 4.798 grupos que tenemos en Balears, solo en 25 se supera la ratio máxima establecida y en estos casos la conselleria dota a los centros de los recursos extraordinarios necesarios para garantizar una atención adecuada a todo el alumnado", afirmó. Haciendo mención expresa a Ibiza y en concreto a Santa Eulària, aseguró que "la construcción del nuevo colegio público de Santa Eulària y la ampliación del de Sant Carles permitirán que no haya ningún grupo que supere la ratio máxima" en este municipio.

52 docentes más en Ibiza

Durante su intervención, destacó, por otro lado, el esfuerzo realizado por la conselleria de Educación y Universidades para dotar a los centros educativos de Balears de los profesionales necesarios. En el caso de Ibiza, se han incorporado 52 nuevos docentes a las aulas de los centros públicos, al pasar de 2.082 en el curso anterior a los 2.134 actuales. En Formentera, para el curso 2026/27 hay 165,5 profesores en la enseñanza pública, una cifra prácticamente idéntica a la del año anterior, cuando había 165.

Asimismo, Vera resaltó que este año, en el mes de julio, se pudo adjudicar el 99 % de las plazas vacantes en Balears en los procesos de adjudicación de interinos. En el caso de Formentera, resaltó, no quedan plazas por cubrir, pero sí en el resto de la comunidad: 27 en total, de las que 16, es decir, un 59,3 %, corresponden a Ibiza. Hace unas semanas, este diario informaba de las dificultades que había en las Pitiusas para encontrar profesores de catalán. Las cifras aportadas por el conseller de Educación lo confirman: de las 16 vacantes actuales en Ibiza, 15 corresponden a esta lengua y una a Navegación e Instalaciones Marinas. En concreto, detalló, en la Pitiusa Mayor «faltan trece profesores de catalán en institutos y dos en la Escuela Oficial de Idiomas».

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, este lunes / Govern

"Somos conscientes de la falta de profesorado de catalán y, para paliarla, la primera vía es el proceso urgente que se abrirá este martes, mediante el cual quienes se hayan licenciado este año en Filología Catalana o en titulaciones homologadas que también permiten impartir clases de catalán, como Traducción e Interpretación, podrán solicitar una plaza y obtenerla. En segundo lugar, las plazas que no se cubran se reconvertirán, a solicitud de los centros educativos, en plazas de ámbito, a las que podrán optar docentes de otras titulaciones, siempre que tengan el certificado correspondiente de lengua catalana", señaló.

En este mismo sentido, recordó que para dar respuesta a la falta de profesorado especializado en Balears, el Govern y la Universitat de les Illes Balears (UIB) están trabajando para incorporar próximamente nuevas titulaciones universitarias, como "el doble grado de Filología Catalana y Filología Inglesa, el doble grado de Hispánica y Catalana y el grado de Hispánica con una mención especial de Clásicas".

Atención a la diversidad

Por otra parte, ante las reclamaciones planteadas en los últimos días por centros educativos de las Pitiusas y entidades que trabajan con alumnos con necesidades educativas especiales, Vera quiso dejar claro que «se está trabajando muchísimo» en la dotación de personal para la atención a la diversidad. «Desde 2023, hemos aumentado en 23 los auxiliares técnicos educativos (ATE) de Ibiza y en cuatro los de Formentera. Además, en 17 centros de Ibiza hemos incrementado la cuota por necesidad de apoyo. Asimismo, hasta el 15 de septiembre está abierto el plazo para solicitar el servicio de PT (maestros de Pedagogía Terapéutica) de alta intensidad», subrayó. «Quiero dejar una cosa muy clara: hemos atendido todas las peticiones que nos han presentado los centros educativos en lo que se refiere a la dotación de profesorado para la atención a la diversidad», apostilló.

Las cifras aportadas por la conselleria de Educación reflejan que en este nuevo curso Ibiza dispone de 77 ATEs, tres más que en 2025/26, mientras que en Formentera la cifra se mantiene en ocho. Los orientadores en esta última isla siguen siendo seis, mientras que en la Pitiusa mayor aumentan de 66 a 68. En cuanto al personal especialista de apoyo —Audición y Lenguaje, Pedagogía Terapéutica, Atención a la Diversidad en Primaria y Secundaria y Servicios a la comunidad—, los centros de Ibiza cuentan con 269,5 profesionales, diez más que el curso pasado, mientras que Formentera dispone de 22, dos más que en 2025/26.

Por otra parte, explicó que se ha creado un nuevo equipo de psicólogos generales sanitarios para Primaria, tres de ellos en Ibiza. Este servicio funcionará a demanda de los centros educativos. Estos profesionales se suman a los 79 psicólogos (43 en los centros públicos y 36 en los centros concertados) que se incorporaron en Balears en el curso 2024/25 en Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.

Para velar también por el bienestar del profesorado, este curso se pondrá en marcha como plan piloto 'Docents 360' en once centros de Balears.

Mejoras en las condiciones laborales y económicas de los profesores

Para hacer frente a las dificultades que existen en Balears, especialmente en Ibiza y Formentera, para atraer y retener profesores, la conselleria que dirige Vera está adoptando distintas medidas a las que hizo mención este lunes. Entre otras cosas, se refirió al complemento de difícil y muy difícil cobertura. En concreto, recordó que, para este curso 2026/27, los docentes que ocupen una plaza de difícil cobertura en Ibiza recibirán 300 euros mensuales, 100 euros más que el curso anterior, y en Formentera mantendrán el complemento mensual de 400 euros.

Asimismo, habló del acuerdo que firmó en julio con el Consell de Formentera para construir 40 viviendas para el profesorado y aseguró que la intención del Govern es llevar a cabo acciones en este sentido también en Ibiza que anunciará en los próximos meses.

Nuevos programas

También salieron a colación nuevos proyectos que se inician este curso escolar, como el Programa de Excelencia en el Bachillerato que cursarán 74 alumnos, 23 de ellos de Ibiza, en concreto del instituto Algarb, en Sant Jordi.

Asimismo, Vera se refirió a la implantación este curso de los Centros Integrados de Enseñanzas Elementales de Música en varios colegios públicos de Balears, entre ellos el Poeta Villangómez de Ibiza. "Estoy profundamente orgulloso de que podamos, por primera vez, llevar estas enseñanzas elementales a Menorca y a Ibiza. Nos queda Formentera, donde también lo implantaremos en los próximos cursos", aseguró.