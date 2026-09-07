Del graffiti al lienzo: Necko expone por primera vez en Sant Antoni

El artista Necko presentará por primera vez su trabajo en Sant Antoni con la exposición 'De píxel a pigmento', que podrá visitarse del 11 al 26 de septiembre en el Espai Cultural Sa Punta des Molí. La muestra, que se inaugura a las 19.30 horas, reúne una selección de obras correspondientes a una nueva etapa de su trayectoria, en la que traslada a la pintura y al trabajo manual imágenes creadas inicialmente en el entorno digital.

Necko cuenta con más de veinticinco años de trayectoria vinculada a la creación visual. Sus primeros trabajos estuvieron relacionados con el graffiti y la cultura urbana y, con el paso de los años, su interés se desplazó hacia las nuevas tecnologías y la creación digital, con numerosos proyectos en los que la tecnología tuvo un papel protagonista.

'De píxel a pigmento' plantea ahora el recorrido contrario. El artista parte de imágenes y formas creadas digitalmente para reconstruirlas a mano sobre lienzo mediante pintura acrílica. El resultado mantiene parte de la estética y el color procedentes del mundo digital, al tiempo que incorpora las irregularidades, texturas e imperfecciones propias del trabajo manual.

Del graffiti al lienzo: el artista Necko expone por primera vez en Sant Antoni. / Ayuntamiento de Sant Antoni

Las diferentes obras de esta serie estarán distribuidas por los espacios de Sa Punta des Molí, estableciendo un diálogo entre la pintura, la imagen digital y el propio edificio.

Además de los lienzos, la exposición incluirá una intervención realizada directamente sobre una de las paredes del espacio, acompañada de una proyección animada. Esta proyección hará que algunos de sus elementos cobren movimiento y permitirá al visitante entender de una manera sencilla el proceso creativo que da nombre a la muestra.

La exposición supone también la primera ocasión en la que Necko expone en el municipio de Sant Antoni y acerca al público ibicenco una etapa reciente de su trabajo después de décadas de experimentación con diferentes formas de creación visual.

La muestra podrá visitarse del 11 al 26 de septiembre, de martes a viernes de 18 a 21 horas, y los sábados de 10 a 14 horas y de 18 a 21 horas. Permanecerá cerrada los domingos, lunes y festivos.