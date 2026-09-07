Fiebre por ser policía: 117 candidatos optan a 17 plazas en la Policía Local de Ibiza

Un total de 117 aspirantes optan a las 17 plazas de agente de la Policía Local de Ibiza convocadas por el Ayuntamiento, en uno de los procesos selectivos más amplios de la historia del cuerpo municipal. La cifra deja una proporción clara: casi siete candidatos por cada plaza disponible.

El proceso comenzará este mes de septiembre con las pruebas físicas, previstas para el día 24. Después, los aspirantes deberán enfrentarse al examen tipo test, fijado para el 28 de septiembre, y a las pruebas psicotécnicas, que se celebrarán el 14 de octubre. La elevada diferencia entre el número de aspirantes y las plazas ofertadas refleja, según el Ayuntamiento, el interés por incorporarse a la Policía Local de Ibiza y permitirá avanzar en el objetivo de reforzar una plantilla más estable y adaptada a las necesidades de la ciudad.

La convocatoria forma parte de una planificación más amplia para aumentar los efectivos del cuerpo. En este sentido, el Consistorio recuerda que está previsto que en noviembre se incorporen de manera definitiva los 11 agentes en prácticas procedentes del proceso anterior, una vez culminen su formación y los últimos meses de prácticas.

Con estas incorporaciones y las nuevas plazas, la Policía Local de Ibiza superará por primera vez los 100 agentes y alcanzará los 108 efectivos. El Ayuntamiento sostiene que este salto permitirá reforzar la capacidad operativa del cuerpo y garantizar una mayor presencia policial en la calle durante todo el año. El alcalde de Ibiza y concejal de Policía Local, Rafael Triguero, ha destacado que esta convocatoria «demuestra la apuesta decidida del Ayuntamiento por una Policía Local más fuerte y preparada para responder a las necesidades de Eivissa».

Triguero ha subrayado que el refuerzo no se plantea como una medida puntual para la temporada alta, sino como un proyecto de consolidación de la plantilla a medio y largo plazo. «No hablamos solo de un refuerzo puntual para el verano, sino de un proyecto de consolidación de la plantilla a medio y largo plazo. Con los agentes que culminarán su proceso y las nuevas plazas que ahora iniciamos, damos un paso muy importante para superar los 100 efectivos y disponer de una Policía Local con más capacidad de respuesta», ha señalado.

El aumento de personal se suma a otras medidas adoptadas este año para reforzar el cuerpo, según recalca el Consistorio, entre ellas la renovación de medios materiales con 13 nuevos vehículos: diez motocicletas, dos turismos y una furgoneta destinada a la Unidad de Acción Preventiva.