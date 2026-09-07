Festival de cine en Ibiza: Ibicine destinará 12.000 euros al cortometraje en su décima edición

El Festival de Cine de Ibiza, Ibicine, prevé destinar cerca de 12.000 euros al cortometraje durante su décima edición, que comenzará el próximo 7 de enero y se prolongará hasta abril de 2027. Una parte de esta cantidad servirá para pagar por primera vez derechos de exhibición a las obras seleccionadas para su Sección Oficial Internacional de Cortometrajes. En concreto, el certamen abonará 150 euros brutos por cada cortometraje seleccionado que sea finalmente proyectado dentro de su programación oficial. Con una previsión de alrededor de 60 trabajos durante la próxima edición, el festival calcula que destinará cerca de 9.000 euros a este concepto.

A esta cantidad se sumarán otros 3.000 euros correspondientes a los premios económicos de los Astarté al Mejor Cortometraje de Ficción, Mejor Cortometraje Documental y Mejor Cortometraje de Animación. Cada una de estas tres categorías, reservadas a producciones españolas, estará dotada con 1.000 euros.

La fundadora y directora de Ibicine, Helher Escribano, defiende que el pago de los derechos de exhibición supone avanzar en la profesionalización del formato. "Seleccionar una película significa que queremos que forme parte de nuestro festival, de nuestra programación y de nuestra relación con el público y creemos que profesionalizar el cortometraje pasa también por asumir desde los festivales la responsabilidad de valorar económicamente su exhibición", señala.

Según Escribano, introducir esta remuneración era uno de los objetivos que el certamen se había marcado desde sus primeras ediciones. "Estamos muy felices de poder cumplirlo y seguir apostando fuerte por este formato", añade.

Convocatoria hasta el 15 de septiembre

El festival mantiene abierta hasta el próximo 15 de septiembre la convocatoria internacional para participar en la Sección Oficial Internacional de Cortometrajes de su décima edición. El plazo comenzó el pasado 15 de agosto y las obras pueden presentarse a través de la plataforma Festhome. Ibicine ha realizado además un llamamiento a productoras, distribuidoras, escuelas de cine, asociaciones profesionales y cineastas nacionales e internacionales para que presenten sus trabajos durante los últimos días de la convocatoria.

La programación de la décima edición arrancará el 7 de enero de 2027 y continuará durante el invierno con las proyecciones de la Sección Oficial Internacional de Cortometrajes en Can Ventosa, en Ibiza. El festival culminará en abril con la entrega de los Premios Astarté.

Los galardones a Mejor Cortometraje de Ficción, Documental y Animación no solo tendrán una dotación económica de 1.000 euros. Estas tres categorías permiten además a las producciones españolas que cumplan los requisitos establecidos acceder a la vía de calificación para los Premios Goya y los Premios Forqué. El Astarté al Mejor Cortometraje de Ficción es también calificador para los Premios Fugaz, de acuerdo con las bases de cada uno de estos galardones.

16 Premios Astarté

La Sección Oficial de Cortometrajes contará en esta edición con 16 Premios Astarté, once de ellos dentro de la competición internacional. Se reconocerán el Mejor Cortometraje Internacional, Dirección, Guion, Dirección de Fotografía, Dirección de Arte, Montaje, Diseño Sonoro, Banda Sonora Original, Actor, Actriz y Cortometraje de Comedia.

De esta manera, los profesionales que formen parte de las producciones españolas seleccionadas competirán en estas categorías con los responsables de cortometrajes procedentes de otros países.

"Queremos reivindicar que el cortometraje es industria. Detrás de él existen los mismos oficios, talento y especialización que en un largometraje", sostiene Escribano, quien desde el pasado mes de julio forma parte también de la nueva junta directiva de la Coordinadora del Cortometraje Español como tesorera.

La directora del festival destaca además la vocación internacional de la competición y la posibilidad de que los profesionales españoles concurran en igualdad de condiciones con los equipos de obras extranjeras. "Ibiza tiene una vocación profundamente internacional y queremos que el cortometraje español pueda competir en igualdad de condiciones con profesionales de cualquier parte del mundo", señala.

La programación de Ibicine no se limitará a los cortometrajes. El festival volverá a disponer de una Sección Oficial Internacional de Largometrajes, abierta a producciones de ficción, documental y animación nacionales e internacionales, además de actividades dirigidas a profesionales de la industria audiovisual.

Tras la primera edición de su ScriptLAB, el certamen prevé abrir también próximamente la convocatoria de la segunda edición de este laboratorio-residencia dedicado al desarrollo de guiones de largometraje.