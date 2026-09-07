Un terreno frente al mar en Ibiza por 5.500 euros: la letra pequeña del reclamo de una empresa de subastas

Una empresa dedicada a ofrecer cursos sobre subastas ha utilizado como reclamo varios inmuebles en Ibiza, entre ellos un terreno en primera línea de mar que, según asegura, podría adjudicarse por algo más de 5.500 euros. La cifra llama la atención en una isla donde cualquier propiedad junto a la costa suele alcanzar precios muy superiores, aunque el caso tiene una letra pequeña esencial: se trata de un solar no edificable, situado en una zona protegida y sin posibilidad de construir.

La cuenta de Instagram @investormap.es, centrada en la formación sobre subastas, ha difundido un vídeo en el que presenta esta finca como ejemplo de las oportunidades que pueden encontrarse en este tipo de procedimientos. Según explica en la publicación, el terreno tiene un valor de subasta de 11.018 euros y, al tratarse de una subasta de la Agencia Tributaria, podría adjudicarse por el 50% de ese valor.

"Fijaos qué subasta he encontrado en Ibiza", señala el autor del vídeo, que destaca que el solar está "justo enfrente del mar" y en "primerísima línea de playa". La propia publicación, sin embargo, advierte de que "no todas las subastas son tan bonitas" y subraya que se trata de un terreno "no edificable" en el que "no se puede edificar absolutamente nada".

La misma cuenta utiliza también como reclamo una subasta de un piso en Sant Antoni, en primera línea de mar, por 163.000 euros. En este caso, el atractivo vuelve a estar en la diferencia entre el precio de salida y el mercado inmobiliario habitual de Ibiza, especialmente en ubicaciones próximas al mar.

Anunciado en Idealista

El terreno al que se refiere la publicación está situado en la zona de Los Molinos, en el entorno de Puig des Molins, y aparece también anunciado en Idealista por 95.000 euros. En este portal inmobiliario se describe como una parcela ubicada en la calle Ramon Muntaner, 94, en primera línea de costa y a unos 700 metros del centro de Ibiza ciudad, concretamente de Vara de Rey.

El anuncio inmobiliario destaca sus vistas al mar, la orientación sur y su localización privilegiada, pero también deja claro que la parcela se encuentra dentro de una zona costera protegida y que no está permitida la construcción. Tampoco se permite instalar caravanas ni existe ninguna edificación en el terreno.

La superficie total anunciada es de 852 metros cuadrados, dividida en dos partes. Una de ellas, de 445 metros cuadrados, se sitúa junto a la calle Ramon Muntaner. La segunda, de 407 metros cuadrados, cuenta, según la descripción del anuncio, con muros de piedra natural y terrazas escalonadas desde las que se obtiene una vista directa al mar. Bajo estas terrazas se encuentra una pequeña playa de arena fina.

El atractivo de la finca no está, por tanto, en sus posibilidades urbanísticas, sino en su ubicación. El propio anuncio de Idealista la presenta como un espacio privado junto al mar, en una de las zonas más céntricas de Ibiza, aunque condicionado por las limitaciones propias de un suelo no urbanizable y protegido.

Gancho para cursos

La empresa utiliza estos casos para promocionar sus cursos sobre subastas. "Si te interesa el mundo de las subastas y quieres aprender con nosotros…", señala al final del vídeo, después de presentar el terreno como una posible oportunidad por un precio muy inferior al que figura en el mercado inmobiliario convencional.

La diferencia entre los 95.000 euros del anuncio en Idealista y los algo más de 5.500 euros por los que, según la cuenta, podría adjudicarse en subasta convierte el caso en llamativo. También lo es el uso de un piso en primera línea de mar en Sant Antoni por 163.000 euros como gancho comercial.