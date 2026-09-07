¿Quieres empezar a escribir? Ibiza ofrece un taller gratuito con José Morella

La Biblioteca Pública Insular de Ibiza organizará del 5 al 9 de octubre el taller de creación literaria 'Iniciación al lenguaje narrativo', que impartirá el escritor ibicenco José Morella, ganador del Premi Café Gijón por la novela 'West End'. El curso se celebrará de 18 a 20 horas en la biblioteca de Cas Serres y está dirigido a público adulto interesado en iniciarse en la escritura y la ficción narrativa.

A lo largo de cinco sesiones, Morella introducirá a los participantes en los principales recursos y técnicas del lenguaje narrativo, combinando el aprendizaje teórico con la práctica de la escritura. A partir de la lectura y el análisis de fragmentos de novelas y cuentos contemporáneos, los asistentes trabajarán distintos aspectos relacionados con la construcción de una narración y dispondrán de herramientas para desarrollar textos propios y adquirir más seguridad en el proceso creativo.

Taller gratuito para aprender a escribir relatos y novelas con José Morella. / Consell de Ibiza

La consellera de Cultura, Educación y Patrimonio del Consell de Ibiza, Sara Ramon, ha señalado que esta iniciativa "ofrece una oportunidad para acercar la creación literaria a la ciudadanía de la mano de un escritor ibicenco con una trayectoria ampliamente reconocida". Ramon ha añadido que la intención es "que la Biblioteca Pública Insular continúe siendo, además de un espacio de lectura y consulta, un lugar de encuentro, aprendizaje y creación cultural".

José Morella, nacido en Ibiza en 1972, es autor de cinco novelas, un poemario y diversos manuales de lengua y escritura. Obtuvo el Premi Café Gijón por 'West End' y también ha recibido la mención especial del jurado del Premi Herralde y el Premi Qwerty a narrador revelación por 'Asuntos propios'.

Licenciado en Teoría Literaria y Literatura Comparada, cuenta con una amplia experiencia impartiendo cursos y talleres de narrativa. Recientemente ha publicado 'El taller del diamant', un manual dedicado a las técnicas y recursos para la escritura.

El taller es gratuito y las plazas son limitadas, por lo que es necesaria inscripción previa. Las personas interesadas pueden formalizarla mediante el formulario habilitado por la Biblioteca Pública Insular. También se puede obtener más información a través del correo electrónico biblioteca@conselldeivissa.es, por teléfono o WhatsApp en el 971 39 08 87.