Se buscan celíacos en Ibiza y Formentera para estudiar la exposición al gluten

Un estudio desarrollado en Baleares busca personas con enfermedad celíaca residentes en Ibiza. Todo ello, con el propósito de investigar si la exposición repetida a pequeñas cantidades de gluten presentes en productos procesados y ultraprocesados etiquetados como «sin gluten» puede estar relacionada con la aparición de síntomas digestivos y extraintestinales.

La investigación, promovida por la Asociación de Celíacos de las Islas Baleares (ACIB) y financiada por Fundación Mapfre, se encuentra actualmente en fase de reclutamiento y hace un llamamiento a voluntarios de Ibiza, además de Formentera, Mallorca y Menorca. Las personas celíacas de Ibiza interesadas en participar pueden ponerse en contacto con el equipo investigador en el teléfono 668 533 835 o a través del correo investigacion@celiacosbaleares.org.

Requisitos para participar

Pueden participar adultos de entre 18 y 65 años, residentes en Baleares, que tengan diagnosticada la enfermedad celíaca y sigan una dieta sin gluten desde hace al menos un año.

El objetivo del estudio es evaluar si existe una asociación entre el consumo acumulativo de gluten residual procedente de productos procesados y ultraprocesados etiquetados como «sin gluten» y la presencia de síntomas, además de analizar su posible relación con el perfil nutricional de las personas con celiaquía.

La enfermedad celíaca es un trastorno autoinmune, sistémico y crónico desencadenado por una respuesta inmunológica frente al gluten en personas genéticamente predispuestas. Puede provocar daños en el intestino delgado, alterar la absorción de nutrientes y causar también manifestaciones fuera del aparato digestivo.

Se calcula que afecta aproximadamente al 1% de la población de los países occidentales y continúa infradiagnosticada. Actualmente, el único tratamiento eficaz es mantener una dieta estricta sin gluten durante toda la vida.

Sin embargo, la denominación «sin gluten» no significa necesariamente que un alimento carezca por completo de esta proteína. La normativa de la Unión Europea permite utilizar esta declaración cuando un producto contiene como máximo 20 miligramos de gluten por kilogramo, equivalentes a 20 partes por millón.

Las personas celíacas deben evitar el gluten presente en el trigo, la cebada y el centeno, así como sus variedades y derivados. En el caso de la avena comercializada como «sin gluten», debe cumplir además una serie de requisitos específicos para evitar posibles contaminaciones.

Aunque la dieta sin gluten permite la recuperación de la mayoría de los pacientes, algunas personas continúan presentando síntomas o alteraciones intestinales por causas diversas. Entre ellas puede encontrarse una exposición inadvertida a pequeñas cantidades de gluten.

La investigación pretende estudiar precisamente qué papel puede desempeñar la acumulación de estas cantidades residuales cuando su consumo se repite de forma habitual.

Un estudio que "no parta de la premisa de que los alimentos 'sin gluten' sean inseguros"

Los responsables del proyecto precisan, no obstante, que el estudio "no parte de la premisa de que los alimentos etiquetados como “sin gluten” sean inseguros", sino que busca evaluar la exposición acumulativa dentro de la dieta real y determinar si puede existir alguna relación con los síntomas o con distintas variables nutricionales.

Para estudiar esta posible exposición en condiciones de vida cotidiana, el proyecto combinará la información sobre la alimentación y los síntomas de los participantes con el análisis de péptidos inmunogénicos del gluten (GIP) en muestras de orina y heces.

Estos péptidos actúan como biomarcadores y permiten detectar una exposición reciente al gluten. Todos los participantes deberán aportar inicialmente una muestra de heces y serán objeto de seguimiento durante seis meses.

Además, tendrán que completar una encuesta sobre sus hábitos y realizar un registro dietético durante siete días. Si durante el periodo de seguimiento presentan síntomas compatibles con una posible exposición al gluten, recogerán una muestra de orina ese mismo día y otra de heces 48 horas después.

La combinación de los registros dietéticos, los síntomas y los biomarcadores permitirá a los investigadores estudiar con mayor precisión la exposición inadvertida al gluten y comprobar si guarda alguna relación con las molestias que presentan determinados pacientes.

La investigadora principal del proyecto es la doctora Estefanía García Ruiz, mientras que María Ginard, dietista-nutricionista, se encarga del reclutamiento y del seguimiento de los participantes.