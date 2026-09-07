Cómo apuntarse a los cursos para mayores y niños de Sant Josep: fechas, horarios y actividades disponibles

Sant Josep ha presentado la nueva edición de los programas municipales ‘Sant Josep Actiu’ y ‘Gaudeix a Sant Josep’, que reunirán durante el curso 2026-2027 actividades culturales, deportivas, formativas y de envejecimiento activo dirigidas a vecinos de distintas edades y repartidas por varios núcleos del municipio. ‘Sant Josep Actiu’, destinado tanto a población infantil como adulta, comenzará la semana del 5 de octubre y se prolongará, como máximo, hasta el 30 de junio de 2027, en función de la duración prevista para cada curso.

La programación cultural para adultos incluye talleres de cerámica, restauración de muebles, pintura y dibujo, además de cursos de inglés y de corte y confección. También se mantendrá la formación presencial de catalán en distintos niveles, junto con cursos de informática, castellano para personas recién llegadas y enseñanzas básicas.

En el caso de los más pequeños, el programa conserva algunas de las propuestas culturales y creativas de la pasada edición, entre ellas dibujo y pintura, cerámica, robótica, circo, ‘Play and learn in English’ y ball pagès.

La oferta se completa con actividades deportivas dirigidas principalmente a mejorar la condición física y favorecer unos hábitos de vida activos. Entre las propuestas previstas figuran yoga, pilates, estiramientos y entrenamiento funcional, entre otras disciplinas. La concejala de Cultura, Maria José Ríos, ha explicado que el objetivo de ‘Sant Josep Actiu’ es ofrecer "actividades culturales y formativas para todas las edades" y facilitar que los vecinos puedan "aprender, descubrir nuevas aficiones y expresar su creatividad".

Por su parte, el concejal de Deportes, Xicu Ribas, ha destacado el papel de la actividad física en la salud y el bienestar y ha señalado que el Consistorio pretende facilitar que los vecinos puedan incorporarla a su vida cotidiana mediante una oferta diversa y distribuida por el municipio.

Las inscripciones se realizarán de forma telemática a través de la página web del Ayuntamiento y se abrirán de manera escalonada. El plazo para las actividades culturales de adultos comenzará el 14 de septiembre a las 8 horas; el de las actividades culturales infantiles, el 15 de septiembre a la misma hora, y el correspondiente a las actividades deportivas para adultos, el 16 de septiembre, también a las 8 horas.

Las plazas para las actividades culturales de adultos y las deportivas se concederán por estricto orden de inscripción, con prioridad para las personas empadronadas en Sant Josep. En las actividades culturales infantiles, en cambio, la adjudicación se realizará mediante sorteo, igualmente con preferencia para los empadronados en el municipio.

'Gaudeix a Sant Josep', una iniciativa con más de 320 plazas

De manera paralela, el Ayuntamiento volverá a desarrollar ‘Gaudeix a Sant Josep’, el programa impulsado por la concejalía de Acción Social, Familia e Igualdad y destinado a fomentar el envejecimiento activo y saludable entre los mayores de 65 años.

Esta iniciativa dispondrá este curso de más de 320 plazas y ofrecerá gratuitamente actividades de competencias digitales, estimulación cognitiva, baile en línea, gimnasia y yoga.

Las sesiones se desarrollarán en los núcleos de Sant Josep, Cala de Bou, Sant Jordi y Sant Agustí.

La concejala de Acción Social, Familia e Igualdad, Marilina Serra, ha defendido que "el envejecimiento activo es uno de los pilares para garantizar el bienestar y la calidad de vida de las personas mayores" y ha destacado la importancia de que este colectivo disponga de oportunidades "para mantenerse activo, cuidarse, relacionarse y continuar aprendiendo".

En este caso, las inscripciones permanecerán abiertas del 9 al 18 de septiembre, de 9 a 13 horas, y podrán formalizarse tanto en las oficinas de Servicios Sociales como a través del formulario habilitado en la página web municipal.