Medio ambiente
Alarma por un incendio forestal en Sant Carles en plena alerta por altas temperaturas en Ibiza
El fuego, controlado a las 14.18 horas, ha quemado 0,08 hectáreas de pinar
Un incendio forestal se ha declarado este lunes en el municipio de Santa Eulària, en Ibiza, según ha informado la conselleria balear de Agricultura, Pesca y Alimentación. El fuego, ubicado en la zona de Sant Carles, se ha confirmado a las 13.33 horas y en un primer momento se ha declarado con gravedad potencial 1.
En las labores de extinción trabajan dos medios aéreos, dos autobombas, 22 bomberos forestales, entre ellos dos técnicos, y tres agentes de Medio Ambiente, según los datos facilitados por la conselleria. También se han desplazado hasta la zona efectivos de los Bomberos de Ibiza, con cinco bomberos y dos vehículos: un camión bomba pesado y un camión nodriza. La Policía Local de Santa Eulària también se encuentra en la zona.
La conselleria rebajó posteriormente la gravedad del incendio de nivel 1 a nivel 0. A las 14.18 horas se dio por controlado el fuego, que ha afectado a 0,08 hectáreas de pinar. El operativo trabaja en la zona para extinguir el incendio forestal declarado en el término municipal de Santa Eulària.
Las Pitiusas se encuentran en alerta amarilla por altas temperatutas y el índice de Peligro de Incendios es muy alto este lunes, según informa la Agencia estatal de Meteorología (Aemet).
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