El álbum
Vuelven las infraviviendas a es Soto, bajo las murallas
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A pesar de que el Ayuntamiento valló hace meses las cuevas que hay en esta zona de Ibiza, con brutales vistas al puerto, alguien ha vuelto a montar una infravivienda en la zona de es Soto. En la imagen, tomada desde uno de los rápidos que unen las Pitiusas, se pueden ver los precarios toldos instalados frente a una de estas cavidades naturales.
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