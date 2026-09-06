Vuelven las infraviviendas a es Soto, bajo las murallas

A pesar de que el Ayuntamiento valló hace meses las cuevas que hay en esta zona de Ibiza, con brutales vistas al puerto, alguien ha vuelto a montar una infravivienda en la zona de es Soto. En la imagen, tomada desde uno de los rápidos que unen las Pitiusas, se pueden ver los precarios toldos instalados frente a una de estas cavidades naturales.