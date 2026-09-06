Música en Ibiza: Tonina Saputo y Michael Pipoquinha ponen el broche de oro al Eivissa Jazz en Dalt Vila

El Eivissa Jazz Experience ha cerrado su última noche con una doble propuesta internacional que ha llevado al Baluard de Santa Llúcia la mezcla de estilos y culturas que caracteriza al festival. Según ha informado la organización, cientos de aficionados se han reunido en Dalt Vila para disfrutar de los conciertos de la contrabajista estadounidense Tonina Saputo y del bajista brasileño Michael Pipoquinha.

Último concierto del Eivissa Jazz en Dalt Vila / Andrés Iglesias

Saputo abrió la noche con una actuación marcada por el soul, los ritmos afroamericanos y las raíces iberoamericanas. La artista, descubierta hace una década por el productor Javier Limón para el público castellanohablante, ofreció cerca de una hora de música junto a la guitarrista Ivy Alexander, de Kenia, y el batería Gianco Moncada, de Ecuador.

El carácter multicultural del trío quedó reflejado en un repertorio que apenas recurrió al inglés. Saputo, hija de padre angoleño y madre siciliana y residente en Brooklyn, incorpora referencias latinoamericanas y mediterráneas a sus composiciones y versiones.

Uno de los momentos más celebrados llegó con ‘Quizás, quizás, quizás’, cuyo estribillo fue coreado por parte del público. La cantante también ha introducido elementos de la tradición popular española y latinoamericana en temas como ‘Como yo’, una composición de corte pop sobre una base cercana a la cumbia.

Último concierto del Eivissa Jazz en Dalt Vila / Andrés Iglesias

De la cumbia a Nirvana

La artista estadounidense reservó para el tramo final de su concierto dos de los momentos más singulares de la noche. Primero, ‘Serpiente’, una canción en español con un mensaje crítico hacia Donald Trump. Después cerró su actuación con una versión personal de ‘Smells Like a Teen Spirit’, de Nirvana.

La reinterpretación partió de un pasodoble oscuro y avanzó hacia el soul hasta desembocar en una parte final de carácter eléctrico, con un destacado solo de guitarra. La elección del tema conectó con la adolescencia de Saputo, cuya primera banda en el instituto interpretaba versiones de clásicos del rock, entre ellos Led Zeppelin.

Tras el concierto, el brasileño Michael Pipoquinha felicitó a Saputo y a sus músicos antes de tomar el relevo sobre el escenario.

Último concierto del Eivissa Jazz en Dalt Vila / Andrés Iglesias

Michael Pipoquinha ha exhibido su virtuosismo en Dalt Vila

El bajista brasileño, natural de Ceará, ofreció una actuación centrada en el virtuosismo y en las posibilidades sonoras del bajo de cinco cuerdas. Pipoquinha estuvo acompañado por Thiago Almeida, a los teclados; Mamah Soares, en la percusión, y Renato Galv, a la batería.

El músico presentó en Ibiza buena parte del material de ‘Minha Pele’, su primer álbum con letras cantadas. Sus intervenciones vocales, con una voz de tenor, dieron algunos de los momentos que más entusiasmo despertaron entre el público.

La actuación también recorrió diferentes tradiciones de la música brasileña. Pipoquinha interpretó la canción que da título al disco, una pieza de funk con un mensaje contra el racismo, y rindió homenaje a Dominguinhos, uno de los grandes referentes de la música popular del nordeste de Brasil y figura clave del baião.

Las baladas con escenas de la vida cotidiana completaron un repertorio que mostró otra de las facetas del artista, marcada por su admiración por los cantautores brasileños.

El coordinador artístico del festival, Vicent Tur, destacó durante la prueba de sonido la expectación que ha generado la presencia del bajista brasileño entre los músicos de la isla. «Todos los bajistas de la isla que hoy no tienen bolo están aquí o han venido a la prueba de sonido», dijo, según recoge la organización.

Escenario del Eivissa Jazz durante su último concierto en Dalt Vila / Andrés Iglesias

El Eivissa Jazz se despide hasta 2027

Con los últimos acordes de Pipoquinha, el público emprendió el descenso desde Dalt Vila hacia la Marina de Ibiza. Algunos aficionados prolongaron la noche con la jam session en el JazzTa Bé.

El Eivissa Jazz Experience puso así el punto final a su edición de 2026, aunque la música continuó presente en las calles de la ciudad. Durante el regreso, algunos asistentes encontraron a un saxofonista callejero que tocó bajo el Portal de ses Taules, una última escena que prolongó el ambiente musical más allá de los escenarios oficiales del festival.