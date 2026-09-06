Salvem sa Badia y Sant Antoni chocan por el origen del vertido de es Pouet

Salvem sa Badia y el Ayuntamiento de Sant Antoni mantienen versiones enfrentadas sobre el vertido que el pasado martes, 1 de septiembre, recorrió la arena de es Pouet hasta alcanzar el mar. La organización ecologista asegura que el agua contenía contaminación fecal y afirma que los análisis que ha encargado así lo confirman, mientras que el Consistorio insiste en que las comprobaciones realizadas aquel día determinaron que el caudal procedía de la red de aguas pluviales. Los resultados de las muestras tomadas posteriormente por los servicios municipales en la zona de baño todavía están pendientes.

Plano de las redes de pluviales y de saneamiento cercanas a es Pouet. | A.S.A.

El colectivo reiteró este sábado que lo ocurrido en es Pouet fue un vertido de aguas fecales y anunció que hará públicos la próxima semana los resultados de las analíticas que ha solicitado por su cuenta. Salvem sa Badia sostiene así su versión inicial frente a las explicaciones ofrecidas por el Ayuntamiento tras el episodio, cuando negó que se hubiera producido una fuga de la red de alcantarillado.

La entidad recuerda que aquel martes reclamó a través del 112 el cierre preventivo de la playa, una petición que no fue atendida. Según denunció entonces, varias horas después del vertido continuaba ondeando la bandera verde y había adultos y niños bañándose. Salvem sa Badia asegura que es la segunda ocasión este verano en la que solicita al servicio de emergencias el cierre de una playa ante un posible episodio de contaminación sin que el ayuntamiento correspondiente adopte esa medida. La primera, señala, se produjo en julio en la playa de Pinet.

El Ayuntamiento de Sant Antoni mantiene, sin embargo, que las comprobaciones realizadas por los servicios municipales y por Facsa, la empresa concesionaria del servicio de agua, descartaron que el caudal procediera de la red de alcantarillado. La medición realizada aquel día arrojó un resultado de 526 microsiemens, una cifra que, según explica el Consistorio, queda muy por debajo de los valores propios de las aguas residuales, que presentan habitualmente mínimos de entre 3.000 y 5.000 microsiemens. «Esta comprobación permitió confirmar que se trataba de agua de lluvia», señalan fuentes municipales.

Además, Salvem sa Badia sostiene que uno de los problemas de la zona es la existencia de una red unitaria en la que confluyen las aguas pluviales y fecales, lo que facilitaría que durante episodios de precipitaciones intensas las aguas residuales acabasen alcanzando la costa. El Consistorio niega que sea así y asegura que existe una red separativa en la zona. Según su versión, tanto la documentación como los planos técnicos oficiales acreditan que hay conducciones diferenciadas para las aguas pluviales y para las de saneamiento.

Análisis todavía pendientes

Pese a defender que el origen del agua era pluvial, el Ayuntamiento tomó posteriormente muestras en la zona de baño. Sus resultados todavía no se conocen. El Consistorio explica que estas analíticas se encargaron como medida preventiva precisamente porque el hecho de que el agua proceda de la red de pluviales no impide que pueda acabar contaminada antes de alcanzar el mar. Durante su recorrido, admite, «el agua de arrastre puede incorporar contaminantes».

Salvem sa Badia cuestiona asimismo la decisión de no cerrar la playa de es Pouet y considera que debería haberse aplicado el principio de precaución ante el riesgo para los bañistas. El colectivo critica que no se atendiera su petición trasladada al 112 y pone el foco en las consecuencias sanitarias que puede tener el contacto o la ingestión accidental de agua contaminada por bacterias fecales. El Ayuntamiento defiende, por el contrario, que los servicios de socorrismo actuaron de acuerdo con el protocolo. Según la versión municipal, informaron en todo momento a los usuarios y comprobaron que la cantidad de agua que alcanzó la zona de baño fue «mínima». Al no existir en ese momento «una certeza de contaminación efectiva», los técnicos no consideraron necesario prohibir el baño ni ordenar el cierre de la playa.

Las diferencias entre ambas partes también alcanzan al episodio registrado el pasado 17 de agosto en la misma playa. Salvem sa Badia lo señala como un antecedente del vertido del martes y recuerda que entonces tampoco se cerró es Pouet. El Ayuntamiento sostiene que las muestras tomadas con motivo de aquel episodio demostraron que no hubo un vertido de aguas fecales.

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El Consistorio insiste además en que el departamento de Medio Ambiente y los técnicos municipales aplican «un protocolo exhaustivo» cuando se producen situaciones de este tipo. La recogida de muestras, añade, la realiza personal autorizado y posteriormente se efectúa el correspondiente seguimiento de la calidad de las aguas. Sant Antoni reivindica que su actuación tiene como prioridad la seguridad de los bañistas y asegura que, cuando se ha constatado un riesgo para la salud, sí se han tomado decisiones como el cierre de playas y la prohibición temporal del baño.