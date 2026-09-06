Pablo García-Ortiz, director de la Jove Orquestra Simfònica Pitiüsa, en Ibiza: "Mis amigos entran a mi Spotify, se sorprenden y me dicen: '¿Qué es esto? No conozco nada'"

Pablo García-Ortiz es un joven de 21 años es director de la Jove Orquestra Simfònica Pitiüsa. Aprende música desde los cinco años, cuando se inició con el piano, y cuenta con una extensa formación enfocada en el ámbito.

¿Cómo fue que empezó a aprender música?

Mi madre me encontró una profesora particular cuando tenía cinco años y le dijo: "¿Quieres enseñarle piano a mi hijo?". Aceptó y así empecé, pero fue todo un poco de casualidad.

Entiendo que su madre pensaría que sería bueno para su desarrollo.

Cuando era pequeño, mi madre me ponía óperas. Un día iba a la biblioteca, era superpequeño, tendría tres años y ella ponía una grabación de 'La flauta mágica' entera, en alemán, por poner un ejemplo. A mí me encantaba y se ve que le decía "otra vez" cuando había terminado la composición. Mi madre vio que me gustaba la música por aquel entonces.

¿En qué momento decidió que quería ser director?

De pequeño no tenía tan claro que quería dedicarme a la música, yo quería ser piloto comercial de aerolínea. Tendría unos 13 o 14 años, tocando la primera sinfonía de Beethoven en la orquesta sinfónica que organiza el Consell, y donde tuve oportunidad de participar, que me enamoré. Escuché esta de Beethoven y 'Las variaciones sobre un tema de Haydn' de Johannes Brahms, estuve en contacto directo con la música clásica por primera vez y me dije: "La música me encanta". Decidí aplazar el tema de ser piloto, pero no tenía muy claro si quería ser flautista, pianista... Porque he compaginado ambos instrumentos. Tampoco sabía si quería ser compositor, porque también he compuesto varias obras, o director. Lo barajaba todo.

¿Ahí fue cuando empezó en el conservatorio?

Cuando tenía claro que quería ser músico, entré al conservatorio. Tenía 15 años cuando entré, en el curso 2020-2021. Entré directo a cuarto de profesional para hacer los últimos tres años de profesional para la titulación de profesional de música. Toqué flauta y piano simultáneamente. Poco a poco me fui dando cuenta de que la flauta y el piano me encantaban, que eran una muy buena base para crecer como músico. Y luego la composición, que en los dos últimos años también hice composición con Adolfo Villalonga. En el conservatorio me di cuenta de que esas tres cosas me encantaban, pero que necesitaba más, por así decirlo. Al final, cuando tocas la flauta estás interpretando tus notas en la partitura de una sola línea, pero para mí lo que son los miles de colores de las partituras orquestales tienen una riqueza inmensa. La capacidad expresiva, emocional, me atrajo un montón.

¿Cómo fue su carrera en dirección de orquesta?

Terminé el grado profesional en el Conservatorio de Ibiza, de flauta y de piano, y me quería presentar a varios sitios para estudiar dirección de orquesta. Finalmente, decidí presentarme a la Escuela Superior de Música de Cataluña (ESMUC) en Barcelona. Es bastante complicado entrar, porque hay una prueba de acceso, casi como una oposición con cuatro plazas para la cual se presentan 20 personas. Tuve suerte y pude acceder a ella. Y más suerte aún, porque quedé entre los dos primeros y pude elegir profesor. Yo soñaba desde hacía años con estudiar con Salvador Brotons y Josep Vila i Casañas y eso pude hacer. Estudié dos años en Barcelona con ellos y fue una maravilla. En tercero pude ampliar mi formación y viajar al extranjero. Estuve un año más estudiando dirección de orquesta en la Universidad Mozarteum de Salzburgo con profesores internacionales como Ion Marin, que venía a clase de dirigir las orquestas líderes del mundo. Fue un lujo.

Entiendo que la dirección tiene mucho de interpretación.

La dirección de orquesta no es más que interpretar. A veces se piensa que es cuadrar a los músicos, pero eso es un 1% de lo que es la dirección de orquesta. Lo principal es interpretar. Al igual que un flautista o un pianista no busca solo tocar las notas, realmente lo que importa es lo que viene después. ¿Qué sentimientos le das a esas notas? ¿Cómo haces que eso llegue al público y toque algo aquí? Emocionar al público con tus ideas. La dirección es lo mismo, pero en la orquesta.

¿Cómo empezó la Orquestra Jove?

Por la ilusión que tenían los jóvenes. A mí me llamaron dos chicos que conocía del conservatorio, estando yo ya en mis últimos años, y me dijeron que tenían ese sueño de poder tocar en una orquesta. Porque en Ibiza solo tenían la opción de tocar una vez al año en la Orquesta Sinfónica de Ibiza del Consell, que es fantástica, pero ellos querían tocar más. Me lo comentaron a mí porque ya había empezado la carrera en dirección de orquesta y yo me vi reflejado en su sueño, porque yo descubrí la música tocando, precisamente, en la orquesta del Consell. Así que nos pusimos manos a la obra. Empezaron a llamar a todos sus amigos, la gente se empezó a juntar y poco a poco fuimos creciendo.

El concejal de Juventud de Vila, Manuel Jiménez, aseguró que no le pedíais nada más que un espacio para tocar.

Nosotros, como orquesta joven, con ilusión y con la única motivación de poder tocar música sinfónica, nuestro objetivo es tocar, tocar y tocar. Para nosotros es una experiencia increíble poder enriquecernos de la música y poder transmitir al público. En las Pitiusas tenemos, desgraciadamente, las oportunidades contadas de tocar en orquesta sinfónica. Como decía Manu, nosotros pedimos lo mínimo indispensable, porque ¿qué necesita un grupo para tocar? Necesita un lugar para ensayar, un lugar donde hacer el concierto y el material mínimo indispensable: sillas para sentarnos y los instrumentos de percusión o quizás algún día un piano o un arpa.

Pablo García-Ortiz delante del edificio de Diario de Ibiza. / J.A. Riera

¿Qué le recomendaría a alguien que también quisiera ser director de orquesta?

Para dirigir orquestas, primero hay que tener una muy buena base como instrumentista, porque ¿qué órdenes vas a dar a un músico si tú no sabes tocar? Es imprescindible formarse como músico. Aprender piano creo que es muy vital, porque al final es lo que más te aproxima a la armonía de la orquesta. Pero también es imprescindible saber tocar instrumentos de la orquesta, cuantos más, mejor. Yo me he formado como flautista, que es un instrumento de la orquesta y gracias a eso he podido tocar y vivirlo desde dentro. También he estudiado unos años de violín, de clarinete, para tener una idea básica. Un director lo que tiene que saber hacer siempre es elegir la interpretación que se hace, decidir qué emociones expresar. Asimismo, la psicología es clave: si tú quieres conseguir el máximo rendimiento de un músico, la única manera que hay, por muy profesional que sea, es motivándolo. Después, evidentemente son importantes los idiomas. Si vas por el mundo tienes que ir aprendiendo. Y sobre todo, hay que tener ilusión y pasión por lo que se hace. Los primeros años es poco gratificante, porque es siempre estudiar, estudiar y estudiar con muy pocos minutos en la acción.

¿Qué idiomas cree que son los que más se deberían priorizar en este mundo?

Obviamente, si estamos en España, con los que hablamos aquí ya va bien, pero si queremos ir al panorama internacional, cuantos más, mejor: no hay unos más importantes que otros, pero el inglés es fundamental porque es muy internacional. Después diría que quizás el alemán, el italiano y el francés y, por supuesto, sobre todo para dedicarte a la dirección de ópera, tienes que conocer el idioma de la ópera. No puedes hacer una ópera de Rimsky-Korsakov en ruso y no entender nada de lo que dice el texto. Si no entiendes el texto, ¿cómo vas a decirle al cantante qué emoción tiene que trasmitir en cada momento? Hay intérpretes, traductores, pero al final tienes que conocerlo bien.

¿Aprendió algo de alemán durante su formación en Austria?

Un poquito en el año que estuve, pero ya con ganas de seguir con esta formación y sacar el máximo nivel posible. Además, el alemán es un idioma muy difícil, pero bueno. Me veo más en un futuro por allí, en Alemania o Austria que en España, aunque España sea un país maravilloso. Me encanta estar aquí y tenemos directores de orquesta muy importantes como Arturo Tamayo, pero ser director de orquesta en España es como ser torero en Suiza.

No se ve en Ibiza para siempre, entonces.

No, es complicado. Aquí la música, al menos en mi campo de la dirección de orquesta, las oportunidades que se ofrecen a nivel profesional son pocas. La Joven Orquesta lo hacemos por ilusión y sin ganar nada a cambio, pero a nivel profesional para poder comer cada día... Tenemos la orquesta profesional, la Orquesta Sinfónica Ciudad de Ibiza, que es fantástica, pero hace unos cuantos conciertos al año, pero necesitas hacer al menos dos conciertos al mes, como director, para sobrevivir.

¿Con qué tres compositores se quedaría para siempre?

Muy complicado de decir, pero Beethoven seguro. Este lo sé, lo llevo en el corazón y con él descubrí mi pasión por la música. Al final, es un revolucionario por todo lo que hizo para la humanidad. Los otros dos que me quedan es más difícil de decir, pero diré los que más escucho ahora mismo. Por un lado, Chaikovsky y, por el otro, Dvořák. Eso sí, me lo preguntas mañana y te diré a otros.

Como joven, aparte de la música clásica, ¿escucha otros géneros?

Esto puede sonar un poco mal, pero no escucho nada más que música clásica. Realmente creo que es bueno estar un poco culturizado en todos los géneros, porque todo enriquece, pero como puedo elegir en el catálogo de Spotify, elijo la música clásica siempre. Es una música con tanta historia, con tanta riqueza armónica, contrapuntística, tantas melodías tan bonitas... Me tira a ello. Además, como es a lo que me dedico, mi profesión, me siento en la obligación de tener el máximo de conocimiento de todas estas obras antes de ponerme a escuchar cosas más modernas. Pero es complicado. Mis amigos entran a mi Spotify, se sorprenden y me dicen: "¿Qué es esto? No conozco nada" (ríe).

¿Conoce a alguien más que solo escuche música clásica?

Alguno habrá, que no haya hablado con dicha persona es otra cosa (ríe). Estoy seguro de que hay más gente, pero no se me ocurre nadie. Para mí el tema está en que me levanto por la mañana con la ilusión de poder escuchar Beethoven, Mozart... No pienso en nada más.