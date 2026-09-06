Llama la atención
Que casi la mitad de las viviendas que salen a la venta en Ibiza y Formentera sean adquiridas por ciudadanos extranjeros. Los datos del Consejo General del Notariado indican que Sant Josep es el municipio con el porcentaje más elevado de adquisiciones inmobiliarias por parte de no nacionales, con el 64%, por delante de Santa Eulària (59%). En Formentera, no sorprende, pero resulta revelador, que los italianos lideren la compra de inmuebles que se ponen a la venta en la isla: se quedan con seis de cada diez propiedades.
Que las depuradoras de Ibiza reciban el caudal de agua de peor calidad de toda Balears. Estas plantas recogen el agua de las alcantarillas y la procesan para su posible reutilización. Alianza por el Agua alerta de que el 98% de ese caudal está salinizado o contiene un elevado porcentaje de contaminantes.
La petición de los ecologistas del GEN, que recogen en sus alegaciones al proyecto de Ley del Litoral de Balears, para que se garantice que cada usuario disponga de «cinco metros cuadrados» en las playas de las islas. También reclaman más control sobre las ocupaciones privadas y medidas contra el cambio climático.
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