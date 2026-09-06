Ibiza mejora su red de comunicaciones de emergencias y alcanza ya el 96% de cobertura en zonas pobladas

El Govern balear anuncia que ha reforzado la red de comunicaciones de emergencias TetraIB en Ibiza con la instalación de siete nuevas antenas, una ampliación que ha permitido elevar la cobertura territorial de la isla hasta el 87,2%. Según los datos facilitados por el Ejecutivo autonómico, la cobertura se situaba en el 69,77% al inicio del actual proyecto de ampliación, por lo que el despliegue realizado supone una mejora de 17,43 puntos porcentuales.

El incremento resulta especialmente significativo en las zonas habitadas. La red alcanza actualmente una cobertura del 96% en exteriores de áreas pobladas y del 87% en el interior de los edificios, donde las comunicaciones por radio encuentran mayores dificultades debido a la pérdida de intensidad de la señal al atravesar estructuras.

La red TetraIB es utilizada por los diferentes servicios que intervienen en situaciones de emergencia, entre ellos las policías locales, los bomberos, el 112, los servicios sanitarios, Protección Civil y el Ibanat. La ampliación busca mejorar la coordinación y la seguridad de las comunicaciones entre estos efectivos durante sus intervenciones.

Cerca del objetivo previsto con siete antenas menos

La evolución de la cobertura mejora las previsiones que manejaba inicialmente el proyecto. A principios de 2025, la planificación contemplaba pasar de las siete estaciones existentes en Ibiza a un total de 21 para conseguir una cobertura territorial cercana al 89%.

Sin embargo, con 14 estaciones actualmente operativas, la red ya cubre el 87,2% del territorio, apenas dos puntos por debajo de aquel objetivo. El Govern atribuye esta evolución a que las nuevas instalaciones cuentan con una potencia superior a la prevista inicialmente y a la elección de emplazamientos que permiten aprovechar mejor cada estación.

La selección de los puntos se ha realizado teniendo en cuenta la orografía de Ibiza, donde la presencia de montañas, valles, zonas rurales dispersas y una costa accidentada dificulta la propagación de las comunicaciones por radio. La prioridad, según el Ejecutivo, ha sido instalar las nuevas estaciones en aquellos lugares desde los que pudieran aportar una mayor mejora global a la red.

El refuerzo pretende mejorar la capacidad de respuesta de los servicios de emergencia, especialmente durante los meses en los que aumenta considerablemente la población de la isla y en áreas donde las características del terreno pueden complicar las comunicaciones. La ampliación de TetraIB forma parte del proyecto del Govern para modernizar y extender esta red en el conjunto de Baleares, que cuenta con una inversión global de 13 millones de euros cofinanciada con fondos europeos (Feder).