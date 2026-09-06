Consuelo Guerra, presidenta de Ibiza IN: "Cada septiembre es el día de la marmota" para las familias de niños con necesidades especiales

Septiembre vuelve a situar a las familias de Ibiza con niños o niñas con necesidades especiales frente a las mismas dudas. La falta de especialistas, apoyos que no siempre llegan a tiempo, ayudas pendientes y carencias de accesibilidad y climatización en los centros dibujan un escenario que, según Ibiza IN, se repite cada inicio de curso. Consuelo Guerra, presidenta de la asociación, e Irene Moreno, vicepresidenta, resumen esa sensación con una idea contundente: los problemas apenas cambian y las soluciones siguen llegando tarde.

"Todos los años nos reúnen, nos cuentan lo mismo. Y cuando empiece el curso será todo igual", resume Guerra. Una especie de "día de la marmota" que se repite en cuestiones como la falta de personal especializado, la climatización de los centros, la accesibilidad de las aulas o la tardanza de determinadas ayudas.

Uno de los asuntos que más inquieta a Ibiza IN es la falta de profesionales especializados. A la escasez general de docentes se suma, señalan, la necesidad de contar con suficientes maestros de Pedagogía Terapéutica (PT), especialistas de Audición y Lenguaje (AL) y auxiliares técnicos educativos (ATE).

Guerra reconoce que las dotaciones han aumentado, pero sostiene que ese crecimiento no avanza al mismo ritmo que el número de alumnos con necesidades educativas especiales. "Crecen, pero no lo que deberían de crecer", resume. Para la asociación, hablar de inclusión sin que los centros dispongan de los recursos humanos necesarios provoca que la respuesta llegue, demasiadas veces, cuando el curso ya ha empezado. "Llegan tarde y llegan mal siempre. Y no necesitamos migajas, necesitamos estar atendidos", lamenta Moreno.

El calor, más que una cuestión de confort

La climatización de colegios e institutos es otra de sus preocupaciones. Ibiza IN advierte de que las altas temperaturas no afectan por igual a todos los menores. Entre los alumnos con diversidad funcional hay niños y adolescentes con cardiopatías, epilepsia, asma, alergias u otras patologías para quienes permanecer durante horas en espacios sometidos a temperaturas extremas puede tener consecuencias que van más allá del malestar.

"Un niño sano sufre ese calor, pero tenemos niños que son cardiópatas. No hace falta explicar mucho lo que supone estar en un aula a 40 grados para un cardiópata", ejemplifica Guerra. La asociación entiende que la accesibilidad no puede limitarse a eliminar barreras arquitectónicas. Una escuela inclusiva, defienden, debe contemplar también recursos para alumnos con discapacidad auditiva o visual, pictogramas para quienes presentan trastorno del espectro autista, espacios de regulación sensorial y planes de evacuación adaptados.

A ello suman dos elementos fundamentales: la codocencia y la reducción de ratios, con suficientes especialistas para prestar una atención adecuada. "Un profesorado formado, un profesorado motivado y, además, la codocencia", enumera Guerra entre las condiciones necesarias para que la inclusión deje de existir únicamente «sobre el papel».

El debate de las aulas UEECO

Uno de los puntos más críticos del discurso de Ibiza IN está en las aulas UEECO, unidades específicas para alumnado con necesidades educativas especiales situadas dentro de centros ordinarios. Guerra y Moreno cuestionan que su expansión pueda presentarse como un avance de la inclusión. Defienden que los recursos deberían desplazarse hasta el aula ordinaria en la que está escolarizado el menor, y no que sea el alumno quien tenga que abandonar su grupo de referencia para acudir allí donde se concentran esos medios.

"Los niños van allá donde está el recurso, no el recurso donde están los niños", resume Guerra. Desde la asociación consideran que la falta de medios en las aulas ordinarias puede acabar empujando a las familias hacia modalidades específicas porque se presentan como la opción en la que sus hijos recibirán una mejor atención. También advierten de que el regreso posterior a la escolarización ordinaria puede resultar muy complicado o casi imposible.

Su planteamiento es que un alumno con necesidades educativas especiales pueda permanecer con compañeros de su edad y disponer allí de los apoyos necesarios. Además, sostienen que esos recursos benefician al conjunto del aula. "Cuando consigues que las familias de toda el aula entiendan que, aunque su hijo no necesite ese apoyo, que no esté les afecta también, esa es una causa ganada", sostiene Guerra.

Las ayudas siguen sin abonarse

A las dificultades educativas se añade el esfuerzo económico que sobrellevan muchas familias. Además de los gastos habituales de la vuelta al colegio, algunas deben asumir terapias y otros servicios relacionados con las necesidades de sus hijos.

Ibiza IN denuncia que algunas ayudas siguen sin abonarse pese a que las familias ya han adelantado esos gastos. La asociación asegura haber trasladado esta situación en varias ocasiones al Consell de Ibiza y haber mantenido contacto con la consellera Carolina Escandell, quien, según Guerra, les ha ido informando sobre la tramitación. Aun así, advierten de que el retraso sigue perjudicando a familias que necesitan recuperar un dinero ya desembolsado.

"No son favores, son derechos"

Ser madre de un niño con necesidades educativas especiales no debería implicar convertirse también en su gestora, defensora y portavoz ante la Administración. Sin embargo, Ibiza IN denuncia que muchas familias siguen obligadas a reclamar curso tras curso apoyos que deberían estar garantizados. "Están agotadas", resume Guerra.

A ese desgaste se suma el miedo ante cada cambio de etapa educativa, de centro o de profesorado. Guerra lo conoce también desde su experiencia como madre de un alumno con discapacidad intelectual, autismo y una enfermedad genética poco frecuente. Para Ibiza IN, el objetivo debería ser sencillo: que sus hijos estén bien atendidos y puedan aprender con la misma tranquilidad que cualquier otro alumno. "No son favores, son derechos", sostiene Guerra.