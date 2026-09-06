"Menos excusas, más protección": Ibiza sale a la calle por los gatos comunitarios

'Los gatos tienen ley' es el lema que ha movilizado este domingo a más de un centenar de personas en Ibiza, y a otras miles en 38 puntos de España, que vestidos de color naranja han salido a la calle con el objetivo de exigir a los ayuntamientos "el cumplimiento de la Ley 7/2023 y la gestión ética de las colonias felinas". Las entidades convocantes denuncian que siguen existiendo carencias importantes en la aplicación de esta ley, como la falta de programas de Captura, Esterilización y Retorno (CER) estables, censos, identificación de los animales, atención veterinaria, trazabilidad y mecanismos de seguimiento de las colonias.

"Menos excusas, más protección"

Minutos después de las 12 horas y visiblemente emocionada, María Eugenia Spina Bugallo, miembro de la Associació De Colonies Felines d'Eivissa (ACFE) ha dado inicio a la manifestación en la plaza de Sa Graduada agradeciendo la presencia a todos los asistentes, y ha cedido la palabra a Sylvia Greiter, fundadora y presidenta de la asociación. "Estamos formando parte de algo que está ocurriendo al mismo tiempo en toda España", ha destacado Greiter, quien subraya que lo importante de este encuentro es pedir "que se cumpla la ley sin importar quién pertenece a qué colectivo, quién lleva más años colaborando ni quién ha hecho más por los gatos comunitarios".

El naranja ha sido el color elegido para manifestarse. / J.A. Riera

Una batucada protagonizada por músicos ataviados con máscaras de gatitos ha puesto el ritmo a este caluroso mediodía de lucha por quienes no tienen voz. La petición a los ayuntamientos ha sido unánime: "Menos excusas, más protección".

Durante el encuentro ha habido también un momento para homenajear a "todos los cuidadores, alimentadores y gestores de colonias felinas" que han fallecido y también a quienes "han sufrido la incomprensión, el acoso, las amenazas y hasta las agresiones físicas mientras ejercían una labor ética, voluntaria y de salud pública que debería ser valorada, protegida y garantizada por la Administración", recuerdan desde ACFE.

El trabajo invisible de quienes cuidan las colonias felinas

Una de las intervenciones más aplaudidas de la manifestación ha sido la de Gloria, que alimenta gatos desde 2018 y es gestora oficial de la colonia número 3 en el barrio de Cas Serres. Gloria ha detallado la labor de los gestores, que para muchos puede parecer solo "poner unos cacharritos con pienso y agua", pero que, en realidad, es mucho más: "Somos responsables de la vida de unos animales".

Gloria, gestora de colonias felinas en Ibiza. / J.A. Riera

En ese contexto, ha remarcado la importancia de esterilizar y ha subrayado lo difícil que puede llegar a ser capturar a los felinos con ese fin o cuando enferman. "Para capturar a la última madre de mi colonia tardamos tres años", recuerda. Para cerrar, ha aclarado: "No pretendemos humanizar a los animales, no se trata de eso; se trata de defender la Ley 7/2023, que les da garantías para que, como seres vivos, tengan sus derechos reconocidos".

Tanto Gloria como Ana María Cabello Fuentes, gestora de la colonia 34 de Vila, han destacado el apoyo del Ayuntamiento de Ibiza, que "ahora nos están dando pienso para ayudarnos". Sin embargo, Cabello Fuentes ha hecho referencia a algunos de los problemas que enfrentan a diario. "Nos insultan, nos agreden, y cuando llamamos a la policía no hay nadie para protegernos. Nos aguantamos que nos insulten, que nos digan que somos unas taradas... Sí, prefiero ser una tarada y no mirar para otro lado", reivindica.

Manifestantes caminan con pancantas en el cierre de la movilización. / Jessica Merodio

Por su parte, Bernardo Escalona Martí ha animado a los presentes a "perder el miedo a reclamar", a "tener orgullo" y a "incomodar a aquellos que deberían de estar haciendo esta labor", en referencia a las administraciones. "Estamos dejando de lado nuestro bienestar y nuestros intereses para dar de comer a los gatos, eso hay que ponerlo en valor", ha concluido.

El cierre de la manifestación ha consistido en una marcha simbólica alrededor de la plaza, con la batucada al frente y una pancarta con un mensaje contundente: 'Ayuntamientos, cumplir la ley'.