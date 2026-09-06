La hipoteca media se dispara en Ibiza hasta los 458.000 euros

Comprar una vivienda con financiación bancaria exige cada vez préstamos de mayor tamaño en Ibiza y Formentera. La hipoteca media constituida sobre una vivienda en las Pitiusas alcanzó los 458.270 euros durante el primer semestre de este año, un 6,3% más que en el mismo periodo de 2025 y uno de los importes más elevados de toda la serie histórica del Ibestat.

La subida se produce además en un contexto en el que se están firmando menos hipotecas. Entre enero y junio se constituyeron en Ibiza y Formentera 707 préstamos hipotecarios sobre viviendas, frente a los 739 contabilizados durante los seis primeros meses del año pasado. Son 32 operaciones menos, lo que supone una caída interanual del 4,3%.

El descenso en el número de contratos, sin embargo, no ha reducido el volumen de dinero concedido por las entidades financieras. Más bien al contrario. El capital hipotecado sobre viviendas pasó de 318,49 millones de euros entre enero y junio de 2025 a prácticamente 324 millones durante el mismo periodo de 2026, un incremento del 1,7%.

La combinación de ambas tendencias –menos operaciones y más dinero prestado– explica el fuerte aumento del importe medio de las hipotecas. Hace un año, cada una de las formalizadas hasta junio ascendía de media a 430.968 euros. Ahora alcanza los 458.270 euros, casi 27.300 euros más en apenas doce meses.

Evolución

El dato vuelve a situarse, además, cerca del máximo de los últimos veinte años. Para encontrar una hipoteca media superior en un primer semestre hay que retroceder únicamente hasta 2024, cuando alcanzó aproximadamente los 464.600 euros. Después de bajar el año pasado hasta los 430.968 euros, este ejercicio ha recuperado prácticamente todo el terreno perdido. La evolución de los últimos ejercicios refleja con claridad este encarecimiento. La hipoteca media acumulada hasta junio se situaba en torno a los 328.400 euros en 2022.

La comparación con Mallorca muestra además hasta qué punto se ha ensanchado la diferencia entre islas. En la mayor de las Balears también se redujo durante el primer semestre el número de hipotecas sobre viviendas. Se constituyeron 3.830, frente a las 4.133 del mismo periodo del año pasado, lo que supone un descenso del 7,3%.

En este caso, a diferencia de lo ocurrido en las Pitiusas, también disminuyó el capital prestado. Las hipotecas formalizadas en Mallorca sumaron 1.097,3 millones de euros, frente a los 1.131,8 millones de un año antes, un 3% menos. Aun así, al reducirse con mayor intensidad el número de operaciones que el dinero concedido, la hipoteca media mallorquina también aumentó: pasó de alrededor de 273.800 euros a 286.500 euros, un crecimiento del 4,6%.

La distancia con Ibiza y Formentera es considerable. Una hipoteca media sobre vivienda en las Pitiusas supone actualmente 171.770 euros más que en Mallorca, o lo que es lo mismo, alrededor de un 60% más. La brecha era mucho menor al comienzo de la serie estadística. En 2006, la hipoteca media durante el primer semestre ascendía a aproximadamente 162.000 euros en Ibiza y Formentera y 153.000 en Mallorca. La diferencia apenas llegaba entonces al 6%. Dos décadas después se ha multiplicado por diez en términos relativos.

A 20 años vista

La comparación histórica también permite observar otra transformación del mercado hipotecario pitiuso. En plena expansión inmobiliaria, durante el primer semestre de 2007, llegaron a formalizarse 2.328 hipotecas sobre viviendas en Ibiza y Formentera. En los seis primeros meses de este año han sido 707, un 69,6% menos.

Sin embargo, la diferencia en el dinero prestado es mucho menor. Las operaciones de 2007 movilizaron unos 419,1 millones de euros, frente a los 324 millones actuales. Es decir, mientras el número de hipotecas se ha reducido casi un 70%, el volumen hipotecado es solo un 22,7% inferior al de entonces. La razón vuelve a estar en el tamaño de cada préstamo. La hipoteca media de 2007 rondaba los 180.000 euros. La actual, de 458.270 euros, es aproximadamente dos veces y media superior.

Inmuebles. Financiación

El capital hipotecado sobre el conjunto de fincas se dispara un 41,5%

El fuerte aumento del dinero prestado no se limita a las viviendas. Si se tienen en cuenta todas las fincas hipotecadas en Ibiza y Formentera, el capital movilizado durante el primer semestre alcanzó los 720,35 millones de euros, frente a los 508,97 millones registrados entre enero y junio de 2025. La diferencia supera los 211 millones de euros, un incremento interanual del 41,5%.

La subida resulta especialmente llamativa porque el número de hipotecas apenas varía. Hasta junio se constituyeron 1.029 operaciones, solo 27 más que las 1.002 contabilizadas un año antes, lo que representa un crecimiento del 2,7%. La evolución apunta, por tanto, a un importante aumento del importe de las operaciones formalizadas.

Las viviendas explican solo una pequeña parte de ese salto. El capital hipotecado sobre ellas crece de 318,49 a prácticamente 324 millones de euros, unos 5,5 millones más. El grueso del incremento se concentra en la categoría de otras fincas urbanas, distinta de las viviendas y los solares y que incluye locales, naves e, incluso, garajes. El dinero prestado sobre estos inmuebles pasa de 109,54 millones a 295,86 millones de euros, lo que supone un aumento del 170,1%.

El número de operaciones en este apartado también crece, aunque a un ritmo muy inferior: pasa de 197 a 246 hipotecas, un 24,9% más. Esto significa que el fuerte avance del capital no obedece únicamente a que se hayan firmado más préstamos, sino a que las operaciones han sido de una cuantía considerablemente mayor.

De hecho, las otras fincas urbanas aportan alrededor de 186 millones de los 211 millones de euros adicionales hipotecados este año en Ibiza y Formentera. Es decir, explican aproximadamente el 88% de todo el incremento.

También aumenta con fuerza la financiación sobre fincas rústicas. Entre enero y junio se formalizaron 66 hipotecas, frente a las 44 de un año antes, un 50% más. Su importe pasó de 36,1 a 64,7 millones de euros, con un incremento cercano al 80%.

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La excepción son los solares: las hipotecas caen de 22 a diez y el capital prestado se reduce alrededor de un 20%, hasta los 35,8 millones de euros.