Gastronomía de guerra
Una receta para pecadores: bocadillo de vino de Ibiza, uvas y queso fundido
Preparad las servilletas porque no daréis abasto para chuparos los dedos con esta delicia
Bocadillo de vino, de vendimia, del viticultor, de viña… Da igual el nombre que le pongáis, lo importante es que lo preparéis, porque es de las recetas más sabrosas y sorprendentes que he hecho últimamente. Vaya por delante que no es mía, es de Andrea Giuseppucci, un cocinero italiano al que le gusta cocinar recetas de verdad, con productos de kilómetro cero y pringándose bien.
Estamos en época de vendimia y qué mejor que aprovechar las uvas y el vino de la isla para este plato que, es probable, a algunos de los mayores de la isla les recuerde a su infancia, cuando en casa les daban de merienda una rebanada de pan mojada en vino y con azúcar por encima. Es importante que sea uva negra o, como mucho, rosada, y el vino, un buen tinto con bastante cuerpo e intenso. En la isla tenemos unos cuantos muy buenos, así que tirad de producto local, si podéis. Los granos de uva, mejor si son pequeñitos. El truco es no tocar nada las uvas mientras se cocinen para que no se rompan, las queremos enteras en el bocadillo, para que revienten cuando las mordamos. Y el pan necesitamos que sea un poco resistente, que aguante el tostado en la sartén y quede crujientito, que no se desmorone. Que no lo haga tampoco cuando le pongamos la mezcla de uvas encima.
La receta original emplea únicamente mantequilla, pero aquí hemos tirado de producto local y, aunque hemos respetado un poquito de ese producto, le hemos puesto bien de aceite de oliva. Preparad las servilletas, porque os vais a pringar mucho. Las cosas buenas de la vida despeinan, manchan o son pecado. Y este bocadillo tiene dos de tres.
Ingredientes (para 2 bocadillos):
- 4 rebanadas de pan payés (0,70€)
- 150 gramos de uva negra de Ibiza (0,95€)
- 1 copa de vino tinto de la isla (4,55€)
- 1 cucharada de miel de Ibiza (0,27€)
- 1 cucharadita de mantequilla (0,36€)
- 4 lonchas de queso fundente (2,33€)
- Aceite
- Sal y pimienta
Precio total: 9,16€ (4,58€ por bocadillo)
Preparación
—En un cazo poner las uvas lavadas con un chorrito de aceite y la mantequilla. Cocer a fuego medio unos diez minutos.
—Salpimentar y agregar la miel. Dar un meneo (moviendo el cazo, sin cucharas para no romper la uva) y cocer unos tres minutos.
—Agregar el vino, bajar el fuego y cocinar lento hasta que el vino tenga textura de mermelada (cuando al pasar la cuchara se crea un camino que tarda unos segundos en volver a cubrirse). Unos diez minutos aproximadamente. Apartar del fuego.
—En una planta o una sartén tostar el pan embadurnado en aceite por los dos lados.
—Cuando esté tostado, cubrir las rebanadas con el queso, parar el fuego, tapar y esperar a que se funda.
—Cubrir una de las rebanadas de queso con un par de cucharadas de la mezcla de las uvas, tapar con otro pan con queso, aplastar un poquito y cortar en dos el bocadillo.
El toque gourmet
A ver, con un poco de jamón del bueno todo mejora mucho.
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