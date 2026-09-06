Un conductor ebrio deja dos vehículos dañados tras volcar en Sant Josep: "Si bebes o consumes cosas raras, el coche se queda aparcado"

La Policía Local de Sant Josep intervino en la madrugada de este sábado en un accidente en el que un vehículo acabó volcado en mitad de la calzada tras colisionar contra un turismo estacionado, que a su vez golpeó a otro vehículo que también estaba aparcado. No hubo personas heridas.

Al realizarle las pruebas de alcoholemia, el conductor del vehículo volcado arrojó un resultado de 1,10 mg/l, según ha informado la Policía Local en una publicación en redes sociales. El cuerpo municipal ha destacado que los propietarios de los otros dos vehículos, que "nada tenían que ver con la fiesta de quien conducía", resultaron perjudicados por el accidente.

"Detrás de cada cifra hay personas"

La Policía Local señala que en el municipio se registraron 479 siniestros viales en 2021, 617 en 2022, 553 en 2023, 579 en 2024 y 570 en 2025. En lo que va de 2026 y hasta el 6 de septiembre se han contabilizado 462 siniestros viales.

Además, según los datos difundidos por el cuerpo municipal, en el 12,09% de las diligencias instruidas por siniestros viales se detectó la presencia de alcohol o drogas. En total, con accidente o sin él, 136 conductores han sido puestos a disposición judicial en lo que va de año por la comisión de delitos contra la seguridad vial.

En el ámbito administrativo, la Policía Local ha registrado 101 alcoholemias positivas y ha detectado a 100 conductores con presencia de drogas en el organismo durante este año.

La Policía Local subraya que "detrás de cada cifra hay personas" y pone como ejemplo el accidente de la madrugada del 5 de septiembre, en el que dos propietarios se encontraron sus vehículos dañados pese a no tener relación con la conducta de la persona que provocó el siniestro. En esta ocasión, añade, únicamente hubo daños materiales.

El cuerpo municipal recuerda que "salir, disfrutar y pasarlo bien es perfectamente compatible con ser responsable" y advierte de que beber o consumir drogas y conducir no lo es. También señala que ponerse al volante implica decidir no solo sobre la propia seguridad, sino también sobre "la seguridad, los bienes y la vida de los demás".

"Si bebes o consumes cosas raras, el coche se queda aparcado. Sin excusas", concluye la Policía Local de Sant Josep.