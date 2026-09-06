El avispón oriental llega a Ibiza: cómo reconocerlo y qué hacer si encuentras uno

La presencia del avispón oriental (Vespa orientalis) ya está confirmada en Ibiza. El Govern localizó el pasado mes de julio el primer nido de esta especie en la isla, en el núcleo urbano de Jesús, en Santa Eulària. Una vecina alertó a las autoridades tras detectar varios ejemplares y aportar fotografías que permitieron identificar la especie.

Los técnicos del Consorcio para la Recuperación de la Fauna de las Illes Balears (Cofib) acudieron al domicilio, confirmaron la presencia de la Vespa orientalis y retiraron por completo el nido. El Servicio de Protección de Especies activó además un protocolo de vigilancia y colocó trampas con atrayente dulce en los alrededores para comprobar si existen otros ejemplares o nuevos focos.

La detección de Ibiza se produjo después de que la especie apareciera por primera vez en Baleares en Mallorca. En 2025, el Govern confirmó un primer nido en Esporles. Este verano, las autoridades han localizado otros dos nidos en Mallorca, en Campanet y Felanitx. Con estas detecciones, Baleares suma tres nidos de avispa oriental retirados durante 2026: dos en Mallorca y uno en Ibiza.

Cómo reconocer al avispón oriental

La Vespa orientalis destaca por su tamaño y por una coloración característica. Los ejemplares pueden alcanzar entre 2,5 y 3,5 centímetros, aunque el tamaño depende de la casta del insecto.

Su cuerpo presenta tonos marrones o rojizos, mientras que el abdomen muestra una banda amarilla muy visible. También presenta marcas amarillas en la cabeza. Este patrón permite diferenciarla de otras avispas habituales y de la avispa asiática (Vespa velutina).

La especie también presenta hábitos que dificultan la localización de sus colonias. Puede construir sus nidos en el suelo, en huecos de paredes, muros, tejados, conductos y otras cavidades protegidas. Por ello, su presencia no se limita a zonas rurales y también puede aparecer cerca de viviendas, jardines y urbanizaciones.

Qué hacer si aparece un ejemplar en Ibiza

Ante un insecto que pueda corresponder a un avispón oriental, la recomendación de las autoridades es clara: no intentar capturarlo ni matarlo. Si existe suficiente distancia y no supone un riesgo, una fotografía puede ayudar a los técnicos a confirmar la especie. También resulta importante facilitar la ubicación exacta del avistamiento.

La colaboración ciudadana tiene un papel especialmente importante en la detección de nuevos focos. Precisamente, el primer nido localizado en Ibiza apareció gracias al aviso de una vecina que aportó imágenes del insecto.

Nunca hay que manipular un posible nido

Si el avistamiento corresponde a un posible nido, la precaución debe aumentar. No hay que golpearlo, tapar la entrada, rociarlo con insecticida ni intentar retirarlo. La mejor opción consiste en alejarse y evitar que otras personas se acerquen a la zona. Los servicios especializados pueden inspeccionar el lugar y aplicar el protocolo correspondiente.

¿Supone un peligro para las personas?

La presencia de un ejemplar aislado no implica por sí misma una situación de peligro inmediato. El riesgo aumenta cuando una persona se aproxima o molesta una colonia. Como ocurre con otras avispas, su picadura puede resultar dolorosa y puede provocar reacciones graves en personas alérgicas al veneno.

La principal preocupación de las autoridades también tiene un componente ambiental y económico. La avispa oriental puede depredar abejas de la miel y otros insectos, lo que supone una amenaza para las colmenas y puede afectar a la actividad apícola.

Ibiza, bajo vigilancia ante nuevos focos

El hallazgo del nido de Jesús no permite por sí solo determinar si la especie conseguirá establecerse de forma permanente en Ibiza. El Govern mantiene la vigilancia para localizar nuevos ejemplares y determinar el alcance de su presencia en la isla.

La evolución de la especie en Mallorca refuerza la importancia de detectar cuanto antes cualquier nuevo foco. En agosto, el Govern informó de la retirada de dos nuevos nidos en Mallorca y recordó que la campaña de vigilancia de las avispas invasoras entra en su periodo de máxima actividad durante el verano y el otoño.

En Ibiza, por tanto, una fotografía y una ubicación precisa pueden marcar la diferencia. El precedente del nido localizado en Jesús demuestra que los avisos ciudadanos pueden facilitar la identificación temprana y permitir que los técnicos actúen antes de que una colonia pueda extenderse.