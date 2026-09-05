Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vuelta al coleEducación especialFlor BolliniPlanes fin de semana
instagramlinkedin

El álbum

El transporte de las palmeras

El transporte de las palmeras | AYUNTAMIENTO DE EIVISSA

El transporte de las palmeras | AYUNTAMIENTO DE EIVISSA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

El Ayuntamiento de Ibiza iniciará a principios de septiembre las obras para crear un nuevo acceso desde la EI-10 a la calle Josep Riquer Llobet. Por el momento, ya ha trasplantado las palmeras que adornaban la vía para dejar espacio libre para los trabajos.

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents