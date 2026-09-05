Rescatada una patera con 11 personas de origen magrebí cerca de Formentera
Esta intervención se suma a la de este viernes en la zona de s'Estufador
Una patera con 11 personas de origen magrebí ha sido rescatada este sábado por la mañana a unas tres millas al sur de Formentera, según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares. El rescate se ha producido a las 09.35 horas, cuando los efectivos han localizado la embarcación en aguas próximas a la isla.
En el operativo han participado efectivos del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil, agentes del Puesto de la Guardia Civil de Formentera y miembros de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic).
La llegada de esta embarcación se produce después de varias intervenciones relacionadas con la llegada irregular de migrantes a Formentera durante los últimos días. Este viernes, la Guardia Civil interceptó a 29 personas de origen subsahariano tras su llegada a la zona de s'Estufador.
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