El "puentazo" que tendrán los alumnos este curso: varios días seguidos sin clase en Ibiza

El retorno a las clases para los escolares de Ibiza y Formentera está a la vuelta de la esquina, por lo que ya pueden marcar una fecha en el calendario: el viernes 26 de febrero de 2027 no habrá clase. Y la cosa mejora, porque esta fiesta escolar unificada cae justo antes del fin de semana y enlaza con el lunes 1 de marzo, festivo en Baleares.

En total, los alumnos tendrán cuatro días seguidos de descanso, del viernes 26 de febrero al lunes 1 de marzo. Un auténtico 'puentazo' a mitad de curso que puede dar un pequeño respiro a estudiantes y familias antes de afrontar la recta final del año escolar.

Curso escolar 2026-2027. / CAIB

Será uno de los mejores momentos del curso para hacer una escapada, desconectar unos días o, simplemente, disfrutar de un fin de semana largo en familia. Pero esta no será la única pausa del curso, ya que el calendario escolar de Baleares para 2026-2027 también deja ya marcadas las fechas de las vacaciones de Navidad y Pascua.

Navidad: más de dos semanas de vacaciones

La primera gran parada llegará con las fiestas navideñas. Los escolares tendrán vacaciones del 23 de diciembre de 2026 al 6 de enero de 2027, ambos incluidos. Eso permitirá disfrutar de las Navidades sin libros ni madrugones durante más de dos semanas, desde antes de Nochebuena hasta después de Reyes.

Semana Santa: diez días de descanso

Después llegará otro de los grandes descansos del calendario escolar. Las vacaciones de Pascua serán del 25 de marzo al 4 de abril de 2027, ambos incluidos.

En total, los escolares tendrán diez días seguidos de vacaciones para disfrutar de la Semana Santa y de unos días de descanso antes de afrontar el último tramo del curso.