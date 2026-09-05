Óscar Portas, presidente de Formentera, sobre la llegada de migrantes: "No podemos ser los primeros en atender y los últimos en ser informados":

El Consell de Formentera ha denunciado este viernes que el Estado disponía de información sobre un riesgo elevado de aumento de las llegadas marítimas irregulares a Baleares. Y critica que, sin embargo, esta alerta no se comunicó directamente a las administraciones que deben atender a las personas que llegan a las costas. El presidente del Consell, Óscar Portas, califica de "inaceptable" esta falta de comunicación. También reclama una mejora urgente de la coordinación con el Gobierno central. "No podemos ser los primeros a atender y los últimos a ser informados", ha afirmado.

La denuncia de Formentera coincide con la reclamación de la presidenta del Govern, Marga Prohens. La dirigente balear ha anunciado que exigirá por escrito al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, toda la información disponible sobre las alertas. Los informes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado advertían de un "alto riesgo" de entradas marítimas irregulares y llegadas masivas, con especial incidencia en Baleares.

Prohens ha asegurado que el Govern desconocía la existencia de estas alertas. También ha cuestionado que esta información no se trasladara al Ejecutivo autonómico. Según ha explicado, los informes serían anteriores al 30 de julio. En esas fechas, mantuvo una reunión con Sánchez en el Consolat de Mar.

Formentera se entera de las llegadas por las fuerzas de seguridad o los medios

El Consell de Formentera reclama que la Delegación del Gobierno comunique directamente el número de pateras que llegan a la isla. También pide conocer cuántas personas viajan en ellas. Según la institución insular, actualmente recibe esta información a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad o de los medios de comunicación. No existe, denuncia, una comunicación directa de la representación del Gobierno central en la Comunidad Autónoma.

Portas considera especialmente grave esta situación por las dimensiones de Formentera, su población y sus recursos limitados. "Si Formentera es uno de los principales puntos de entrada de la migración irregular que llega a las Baleares, lo mínimo que podemos exigir es disponer de la información necesaria para poder prepararnos y dimensionar nuestros recursos", señala en un comunicado. El presidente insular ha trasladado este viernes esta reivindicación a la nueva senadora Neus Massanet.

198 menores en ocho meses, un 75 % más que en todo 2025

El Consell también ha puesto cifras a la presión que soporta la isla. Entre enero y agosto de 2026 han llegado a Formentera 253 personas consideradas inicialmente posibles menores de edad. De ellas, 198 han resultado ser finalmente menores. Las otras 55 personas, un 21,7 %, no han sido determinadas como tales y se las considera mayores de edad. La cifra supera ampliamente la registrada durante todo 2025. El año pasado llegaron 165 personas consideradas inicialmente posibles menores. De ellas, 113 resultaron serlo.

En solo ocho meses de 2026, Formentera ha recibido 85 menores más que durante todo 2025. Esto supone un incremento del 75,2%: "En ocho meses ya hemos superado en un 75% todos los menores que llegaron durante el año pasado. Y todavía quedan cuatro meses para acabar el año", advirte Portas.

La presión aumentó durante el verano. En julio llegaron 60 personas consideradas inicialmente posibles menores. De ellas, 50 fueron finalmente confirmadas como menores. En agosto llegaron otras 60, de los cuales 34 resultaron ser menores. En total, 84 menores llegaron a Formentera durante julio y agosto. Además, durante la última semana de agosto llegaron a la isla más de una veintena de menores en apenas unos días. "Para una isla de poco más de 12.000 habitantes, recibir más de una veintena de menores en pocos días ya es una situación excepcional", defiende su presidente.

El Consell pide reforzar la primera atención

Ante este aumento de las llegadas, el Consell reclama al Estado una primera atención más exhaustiva. También más medios humanos, técnicos y sanitarios, con el objetivo de mejorar la determinación de la edad de las personas que manifiestan ser menores.

La institución también considera necesario detectar desde el primer momento posibles enfermedades, lesiones u otras necesidades sanitarias. Portas defiende que una identificación más precisa permitiría concentrar los recursos de protección en los menores que realmente necesitan tutela. "No se trata de cuestionar ni criminalizar a nadie. Se trata de garantizar que un sistema que ya está sometido a una presión extraordinaria pueda destinar sus recursos a quien realmente los necesita", señala.

Prohens reclama un plan específico para Baleares

La petición de Formentera llega en paralelo a la ofensiva del Govern ante el Gobierno central. Prohens ha anunciado que reclamará explicaciones sobre los informes y las medidas adoptadas desde que el Ejecutivo estatal tuvo conocimiento de la alerta. La presidenta balear también exigirá información sobre los efectivos y medios destinados al control de las fronteras marítimas. Además, quiere conocer qué actuaciones se han realizado con los países de origen y tránsito. También preguntará si las alertas se han trasladado a las instituciones europeas.

Prohens pedirá además a la Unión Europea la activación de Frontex con medios permanentes en el archipiélago. La presidenta ha cifrado en unas 12.000 las personas llegadas a Baleares desde el 1 de enero de 2025. Alrededor de 4.500 han llegado durante 2026.

Prohens critica que, según ha afirmado, ni el presidente del Gobierno, ni el ministro del Interior ni el delegado del Gobierno en Baleares trasladaran esta información al Govern. "No podemos esperar para gestionar las crisis una vez se han producido", ha advertido. Por su parte, Portas también ha insistido en la necesidad de anticiparse a las llegadas.

"No necesitamos que el Estado nos advierta únicamente de lo que podría pasar. Necesitamos que nos ayude con lo que ya está pasando y que nos informe de lo que sabe que puede pasar", ha concluido.