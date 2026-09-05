El PP de Ibiza inicia la precampaña electoral con el objetivo de mantener “el caudal inmenso de confianza recibido en 2023”

El Partido Popular de Ibiza ha iniciado el curso político este sábado celebrando en la isla la Jornada de Coordinación Insular con la vista puesta en las elecciones municipales, insulares y autonómicas de mayo de 2027 y en las elecciones generales que, como muy tarde, deberían celebrarse en julio de ese año. En la jornada han participado el presidente del Consell, los alcaldes, el vicepresidente del Govern, el ibicenco Toni Costa, y los responsables orgánicos de la formación, además de la vicesecretaria regional de Organización y coordinadora de campaña, Marga Durán. El presidente de la formación, José Vicente Marí Bosó, ha señalado en rueda de prensa que la última etapa de la legislatura debe servir para “hacer balance, reforzar las prioridades y, sobre todo, seguir cerca de los ciudadanos”. “Dijimos -ha añadido- en el congreso insular que somos Sa Força d’Ibiza y a eso es a lo que aspiramos, a revalidar las mayorías holgadas. Somos conscientes del caudal inmenso de confianza recibido en 2023 y que gobernamos en todas las instituciones, por ello todas las cuestiones cargan sobre nuestras espaldas y es importante que seamos humildes y sepamos que muchos problemas no los hemos resuelto pero sí creemos que hemos puesto las bases de cuestiones de las que se había hablado toda la vida”.

“Gracias a las decisiones tomadas – ha añadido-, estamos mandando residuos fuera de nuestra isla, adoptamos medidas en vivienda y hemos solucionado temas en materia de sanidad y educación. Además, sabemos que empiezan a dar resultado las políticas de contención: baja la oferta ilegal, se hace una contundente política contra el intrusismo... Y eso configura un escenario en el que podernos presentar en las próximas elecciones con resultados, estabilidad, políticas de sentido común y eso es lo que haremos”.

"De aquí a diciembre, vamos a ir a todas las parroquias, a todos los pueblos, a explicar nuestra acción del gobierno, las medidas que hemos ido adoptando, y a explicar qué queremos en los próximos años"

En el transcurso de la jornada, el popular ha señalado “la enorme responsabilidad de gobernar” y ha asegurado que el partido debe reivindicar su gestión y asumir el reto de “seguir trabajando y dando respuesta a los problemas de los ciudadanos allí donde gobierna”. Asimismo, ha advertido de que el PP “no puede caer en la autocomplacencia pero sí se han de explicar los avances de estos años”, según Marí.

Finalmente, ha apostado por reforzar el contacto con los ciudadanos y hacer balance de los tres años de gestión, convirtiendo la escucha ciudadana en acción de gobierno: “Hemos de explicar cada una de las decisiones que hemos adoptado. Por eso, en los próximos meses, de aquí a diciembre, vamos a ir a todas las parroquias, a todos los pueblos, a explicar nuestra acción del gobierno, las medidas que hemos ido adoptando, y a explicar qué queremos en los próximos años”.

Los candidatos, a partir de noviembre

Respecto a si la izquierda decide acudir unida a los próximos comicios, como en elecciones pasadas, esta posibilidad no parece que ponga nervioso a Marí: “A mí lo que más me preocupa son determinadas políticas [que hace la izquierda] en contraposición a las que hace el PP de Ibiza”. El diputado y presidente del PP de Ibiza ha explicado que iniciarán los procesos internos de designación de candidatos a partir de noviembre.

Por su parte, Marga Durán, ha destacado la importancia de “hacer el seguimiento de la palabra dada, para aumentar la confianza de los ciudadanos y conseguir mayor estabilidad en Balears”. La popular ha hecho hincapié en las políticas del Partido Popular de Ibiza, “como la aprobación de la ley de limitación de vehículos, que es una realidad porque en la pasada legislatura ya se hizo el trabajo que tocaba. Se trata de continuar trabajando juntos”.