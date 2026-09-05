Medio ambiente en Ibiza: Sant Antoni mantiene que el vertido de es Pouet era agua de lluvia

El Ayuntamiento de Sant Antoni mantiene que el vertido registrado el pasado martes, 1 de septiembre, en la playa de es Pouet procedía de la red de aguas pluviales y no de la de alcantarillado, como sostiene Salvem sa Badia. El Consistorio ha respondido así a las nuevas afirmaciones de la entidad ecologista, que asegura que los análisis que ha encargado confirman la presencia de contaminación fecal y que hará públicos sus resultados la próxima semana.

Fuentes municipales insisten en que las comprobaciones realizadas aquel día por los servicios del Ayuntamiento y por Facsa, concesionaria del servicio de agua, permitieron determinar el origen del caudal. En concreto, la medición de la conductividad arrojó un resultado de 526 microsiemens, "muy por debajo", según el Consistorio, de los valores habituales de las aguas residuales, que se sitúan como mínimo entre los 3.000 y los 5.000 microsiemens.

"Esta comprobación permitió confirmar que se trataba de agua de lluvia", señala el Ayuntamiento, que también rechaza otro de los argumentos planteados por Salvem sa Badia: que en la zona exista una red unitaria en la que confluyen las aguas fecales y las pluviales. Según la institución municipal, la documentación y los planos técnicos oficiales acreditan que es Pouet dispone de redes diferenciadas de saneamiento y pluviales.

Las muestras siguen pendientes

El Ayuntamiento precisa, no obstante, que todavía no dispone de los resultados de las muestras tomadas posteriormente en la zona de baño. Estas analíticas, explica, se encargaron de manera preventiva porque, aunque se había determinado que el agua procedía de la red de pluviales, durante su recorrido hasta el mar "el agua de arrastre puede incorporar contaminantes". Este matiz es especialmente relevante después de que Salvem sa Badia haya asegurado que sus propios análisis confirman que el episodio incluyó aguas fecales. La entidad anunció que dará a conocer esos resultados la próxima semana.

Asegura que los bañistas fueron informados y que la cantidad de agua que alcanzó la zona de baño fue «mínima»

Sobre la decisión de mantener abierta la playa, también cuestionada por el colectivo ecologista, el Ayuntamiento defiende la actuación de los servicios de socorrismo. Asegura que los bañistas fueron informados y que la cantidad de agua que alcanzó la zona de baño fue "mínima". Por este motivo, y al no existir entonces "una certeza de contaminación efectiva", no se consideró necesario cerrar la playa ni prohibir el baño.

El Consistorio también responde a Salvem sa Badia sobre el episodio registrado el 17 de agosto, que la organización presenta como un antecedente similar. Según el Ayuntamiento, las analíticas realizadas en aquella ocasión determinaron que "no hubo vertido de fecales".

Sant Antoni defiende además que el departamento de Medio Ambiente y los técnicos municipales aplican "un protocolo exhaustivo" ante este tipo de incidentes, que incluye la toma de muestras por personal autorizado y el posterior seguimiento de la calidad del agua.

El Ayuntamiento reivindica finalmente que su actuación tiene como prioridad "la seguridad de los bañistas" y recuerda que, cuando los controles han constatado un riesgo para la salud, sí se han adoptado medidas como el cierre de las playas y la prohibición temporal del baño.