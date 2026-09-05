Medio ambiente en Ibiza: Salvem sa Badia insiste en que el vertido de es Pouet contenía aguas fecales

Salvem sa Badia insiste en que el vertido que alcanzó el pasado martes, 1 de septiembre, la playa de es Pouet contenía aguas fecales, pese a que el Ayuntamiento de Sant Antoni descartó al día siguiente que se hubiera producido una fuga de la red de alcantarillado y atribuyó el episodio a la salida de aguas pluviales. La entidad asegura que encargó sus propios análisis de una muestra recogida aquella tarde y avanza que los resultados confirman la presencia de contaminación fecal. El colectivo prevé hacer públicos los datos completos la próxima semana.

Según explica un portavoz de Salvem sa Badia, la muestra se tomó a las 18.35 horas, alrededor de cuatro horas después de los primeros testimonios que recibió la asociación y cuando, según sostiene, el vertido ya había dejado de desembocar en el mar. Durante ese intervalo, añade, la playa permaneció abierta y había bañistas en el agua, entre ellos niños.

Pero el Consistorio reaccionó al día siguiente e informó de que los servicios municipales y la concesionaria Facsa no detectaron ninguna fuga en la red de alcantarillado en las comprobaciones que realizaron durante la tarde del martes. Según la versión municipal, el agua procedía de la red de pluviales. Para sustentar esta conclusión, el Ayuntamiento señaló que se midió una conductividad de 526 microsiemens por centímetro, muy inferior, según explicó, a los valores habituales de un agua residual, que situó entre 3.000 y 5.000.

Salvem sa Badia asegura que el Ayuntamiento «sabe mejor que nadie» que en esta zona "cualquier desbordamiento de la red por lluvia vierte fecales a las playas y al mar»

Los socorristas informaron a los usuarios y, de acuerdo con el Consistorio, la cantidad de agua que alcanzó la zona de baño fue "mínima", por lo que no se consideró necesario prohibir el acceso al mar. La Administración municipal argumentó que una medida de este tipo requiere que exista certeza de una contaminación efectiva.

Una red que «mezcla pluviales y fecales»

Salvem sa Badia rebate precisamente esa separación entre aguas de lluvia y residuales. Su portavoz sostiene que el Ayuntamiento «sabe mejor que nadie» que en esta zona existe una «red unitaria», es decir, una infraestructura en la que confluyen aguas pluviales y fecales. "Por lo tanto, cualquier desbordamiento de la red por lluvia vierte fecales a las playas y al mar", afirma.

La asociación considera que, con ese antecedente y con el "olor muy obvio" que, asegura, había en la zona, existían motivos suficientes para actuar de forma preventiva. "Eligen ignorar un muy probable riesgo de salud por la red unitaria y también por el olor", critica.

El propio Ayuntamiento señaló que, aunque sus comprobaciones apuntaban a aguas pluviales, decidió tomar muestras de la zona de baño como medida preventiva porque el agua de arrastre puede incorporar contaminantes durante su recorrido hasta el mar. Cuando difundió su respuesta, los resultados de esas analíticas municipales todavía estaban pendientes. El Consistorio recordó además que los controles oficiales habituales en es Pouet reflejan una calidad del agua apta para el baño.

Segunda petición de cierre este verano

Salvem sa Badia asegura que es la segunda vez este verano que pide al 112 el cierre de una playa de la bahía por un posible episodio de contaminación y que el ayuntamiento correspondiente decide mantenerla abierta. La primera ocurrió en julio en es Pinet, en Sant Josep, durante los vertidos registrados en Cala de Bou. Entonces, una muestra tomada por la entidad arrojó 405 unidades formadoras de colonias de enterococos intestinales por cada 100 mililitros, frente a un máximo de referencia de 185, mientras que la concentración de E. coli alcanzó 495 ufc/100 ml, cerca del valor de 500. Salvem sa Badia pidió al 112 que se cerrara también esta playa, pero la medida no se adoptó. Según explicó entonces la entidad, el Ayuntamiento de Sant Josep alegó que sus propias analíticas habían resultado negativas.

Ese precedente lleva a la asociación a cuestionar ahora el criterio seguido en es Pouet. "Nosotros no podemos hacer más que visibilizar y denunciar. ¿Qué nos queda por hacer si el gobierno decide simplemente no actuar por el bien de su gente y de su entorno natural, conociendo el riesgo?", señala el portavoz.

El Ayuntamiento de Sant Antoni reprochó esta semana a Salvem sa Badia que difundiera la existencia de un supuesto vertido fecal sin contactar previamente con el Consistorio para contrastar los hechos. Recordó que en reuniones anteriores, se había planteado establecer una vía de comunicación directa y reclamó a la entidad "rigor y responsabilidad".

"No tiene sentido avisarles de algo que ya sabían, como nos constaba. Y si no van a cerrar playas a pesar de nuestras advertencias, ¿para qué quieren que nos comuniquemos?»

Salvem sa Badia rechaza ese reproche. Su portavoz explica que la asociación avisa a las administraciones cuando detecta un vertido que puede ser desconocido para ellas, pero considera que en este caso el Ayuntamiento ya tenía constancia de lo sucedido. "No tiene sentido avisarles de algo que ya sabían, como nos constaba. Y si no van a cerrar playas a pesar de nuestras advertencias, ¿para qué quieren que nos comuniquemos?", plantea.

La entidad sostiene que sus resultados despejarán la discusión sobre la naturaleza del vertido. A falta de conocer los valores concretos, adelanta que las pruebas detectan contaminación fecal y defiende que, en episodios de este tipo, debe primar la precaución hasta que se descarte cualquier riesgo para los bañistas.