Que la mayor parte de los centros educativos de Infantil y Primaria de Ibiza consultados sobre el inicio del curso tengan prácticamente completas sus plantillas y las obras pendientes a punto o ya finalizadas. Además, la conselleria ha anunciado que los 243 colegios públicos de las islas tendrán comedor escolar y plantea además ayudas para la movilidad de docentes entre las islas.

Llama la atención

Las nuevas actuaciones anunciadas por el Ayuntamiento de Ibiza para intentar paliar la falta de aparcamiento en las calles de la ciudad. Siguiendo su plan de mejora de los parkings disuasorios, anuncia la inversión de un millón de euros para ordenar las 1.600 plazas que se reparten en estas instalaciones del extrarradio, además de crear otras 300 nuevas.

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La iniciativa del PSOE de denunciar ante varios departamentos del Govern las fiestas permitidas por el Ayuntamiento de Sant Antoni en sa Pedrera, con un evento que incluyó el uso de miles de litros de agua potable para simular un lago, y en s’Arenal el día del eclipse solar. Los socialistas quieren que se investiguen todos los detalles de estas dos polémicas fiestas.