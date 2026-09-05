Kali, la perra mestiza de 13 años abandonada en un aparcamiento de Ibiza

El Ayuntamiento de Ibiza ha iniciado y notificado un nuevo expediente sancionador por abandono animal, que contempla una multa de 10.000 euros. El caso corresponde a Kali, una perra mestiza de 13 años que fue encontrada en el aparcamiento de sa Joveria y trasladada al Centre de Protecció Animal de sa Coma el 3 de abril de 2025.

Los servicios municipales no pudieron localizar a la persona titular del microchip del animal, por lo que tramitaron la correspondiente notificación de abandono e iniciaron el procedimiento administrativo sancionador.

Kali permaneció en el Centre de Protecció Animal de sa Coma hasta que encontró una nueva familia. El 11 de junio de 2025 fue adoptada por una mujer que ya había dado hogar anteriormente a otros tres perros del centro municipal.

Kali ya había sido recuperada en varias ocasiones

El caso de Kali no es nada nuevo para los responsables de las instalaciones municipales. En 2015, cuando tenía apenas dos años, la perra ya había sido perdida y recuperada en varias ocasiones por su propietaria, según ha informado el Ayuntamiento de Ibiza.

Una década después, Kali volvió al centro tras ser localizada sola en el aparcamiento de sa Joveria. Esta vez, el animal encontró una nueva familia.

Con este nuevo expediente, el Ayuntamiento de Ibiza eleva a 12 las sanciones por abandono animal registradas en el municipio durante los últimos años. El importe acumulado de estas multas alcanza los 120.000 euros.

"Estas actuaciones forman parte del compromiso del Ayuntamiento de Ibiza para combatir el abandono de animales y fomentar una tenencia responsable", ha señalado el concejal de Bienestar Animal, Manuel Jiménez.

Cómo entregar legalmente a un animal

El Consistorio recuerda que las personas que, por cualquier circunstancia, no puedan continuar haciéndose cargo de un animal pueden formalizar su renuncia de forma legal en el Centre de Protecció Animal de sa Coma.

El objetivo es ofrecer una alternativa al abandono y garantizar que los animales reciban la atención y los cuidados necesarios mientras esperan una nueva oportunidad de adopción.

Además, el Ayuntamiento ha incorporado a la aplicación Línia Verda un botón específico para comunicar incidencias relacionadas con el bienestar animal. La ciudadanía puede utilizar esta herramienta para alertar de forma anónima e inmediata sobre situaciones en las que un animal pueda estar en peligro o sus derechos puedan estar siendo vulnerados.

Las comunicaciones llegan directamente a la Regidoria de Benestar Animal, que puede dar respuesta a las incidencias y realizar su seguimiento.

El Ayuntamiento también recuerda que durante este mandato ha eliminado la tasa de adopción, que ha pasado a ser gratuita para los animales acogidos en el centro municipal. Al mismo tiempo, ha duplicado la tasa de renuncia, una medida con la que pretende fomentar la tenencia responsable y prevenir nuevos casos de abandono.