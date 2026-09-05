José Saramago, el Voltaire portugués

«Los únicos interesados en cambiar el mundo son los pesimistas, porque los optimistas están encantados con lo que hay. El escritor está muy atento a la infelicidad del mundo. En un mundo feliz, yo no sería escritor». J. Saramago.

Pocos puertos de lectura ofrecen más abrigo que la lúcida y prolífica obra de José Saramago (1922-2010). Doctor Honoris Causa por dieciséis universidades y con una lista de reconocimientos que aquí no cabe, en 1998 obtuvo el premio Nobel de Literatura. Portugués de nacimiento y canario de adopción, -ha vivida buena parte de su vida en Lanzarote-, es un ejemplo impagable de compromiso y conciencia crítica en un mundo adocenado, desnortado y sometido por los mecanismos de poder. Si algo distingue a Saramago es su honestidad y el hecho de escribir con un propósito, alertar al lector y aguzar su mirada frente a la amoralidad, los atropellos y descarrilamientos, afirmando siempre su fe en el ser humano y en el poder que tienen el amor y la esperanza en la lucha por conseguir una vida digna.

Pero no nos pongamos en exceso serios, porque Saramago, impar y heterodoxo en sus enfoques, dice lo que dice y no se ha dicho, con desenfado, con un humor refinado, provocándonos incluso en lo trascendental una sonrisa. Un ejemplo lo explica mejor. Cuando ficciona sobre los primeros libros de la Biblia, viene a decirnos que la creación fue una chapuza del Creador que convierte a sus criaturas en marionetas, sabiendo en su omnisciencia que fracasarían. Habla de un Dios que tiene parte de culpa en el hecho de que Caín matara a un Abel engreído que, elegido por Dios, se burla de su hermano. Caín increpa a Dios: «Maté a mi hermano porque me rechazaste y creaste en mí la envidia, lo maté por tu culpa, porque no podía matarte a ti, pero en mi intención estás muerto». Nietzsche ya estaba en Caín.

Puntos de vista insólitos

Una singularidad de Saramago que lo hace único es que no se fía de las apariencias y mira la realidad como nadie la ha mirado, del revés, con puntos de vista que resultan tan insólitos como esclarecedores. Toda su obra es un intento de superar el límite de lo que usualmente percibimos. En ‘Memoria del convento’ denuncia la corrupción y el fanatismo religioso; ‘Ensayo sobre la lucidez’ es una fábula política en la que todos los ciudadanos votan en blanco, situación que desata el pánico en el gobierno y nos descubre los límites y la degeneración de la democracia; en ‘La caverna’, un alfarero ve arruinada su vida cuando el plástico arrumba sus piezas de barro, en una crítica de la deshumanización y el consumismo; en ‘La balsa de piedra’ un cataclismo separa a la península ibérica del resto de Europa y navega perdida y amenazada en el Atlántico, situación que une a sus habitantes en lo que descubre la utópica fusión ibérica de España y Portugal que el escritor soñaba; en ‘El hombre duplicado’ explora la angustia del ser anónimo, perdido en la sociedad masificada en la que sólo es el número de su carnet de identidad; en ‘El Evangelio según Jesucristo’ hace una reescritura humanizada y crítica de la vida de Jesús como hombre mortal, con sus dudas, miedos y sentimientos, que de niño se escapa de casa, se enamora de María Magdalena y cuestiona las intenciones de un Dios autoritario y cruel que, incomprensiblemente, se alimenta del sacrificio y el sufrimiento. En ‘Las intermitencias de la muerte’ la gente deja de morir, lo que tras una euforia inicial, la inmortalidad provoca una crisis de ansiedad y tedio insostenible, un caos demográfico y económico, creando una situación que afecta a la propia existencia que acaba siendo insoportable y nos lleva a la conclusión de que, paradójicamente, es la muerte la que nos mueve a dar valor y sentido a la vida.

Y así podríamos seguir con la ingente y densa biblioteca del autor que incluye novelas, ensayos, diarios, memorias, poesía, crónicas viajeras, obras de teatro, incluso cuentos; una obra difícilmente abarcable que me lleva a conformarme con decir cuatro cosas de la que para mí es su obra maestra, ‘Ensayo sobre la ceguera’, un relato visionario y distópico que es una severa advertencia: una epidemia provoca una ceguera planetaria y colapsa la sociedad que acaba siendo un manicomio en el que impera el caos, la degradación humana y la violencia de grupos armados que controlan la comida y abusan de los demás imponiendo la ley del más fuerte. La novela viene a ser una metáfora aterradora de la ceguera social en la que domina la falta de empatía, el egoísmo y la deshumanización, una situación límite que nos descubre la fragilidad de una civilización que, lejos de ser una fantasía, tiene los pies de barro como nos demostró la paralización y el confinamiento que el mundo sufrió con la COVID, cuando el SARS-COV-2, un microscópico virus, provocó más de 600 millones de afectados y 40 millones de muertos.

La ceguera interna

En Saramago la ficción se hace real, se hace crónica, mostrándonos el mundo en que vivimos, la crueldad del hombre hacia el hombre, la envidia y la avaricia, la indiferencia frente a su sufrimiento de los débiles y desprotegidos. ¿Pesimismo? Yo diría que no. El lector entiende que la ceguera de la que habla Saramago es más interna que externa, es la que provocan las mismas personas en su forma de pensar y actuar, es una ceguera que ellas mismas crean: «Si no vemos con los ojos abiertos es porque no hay ciegos, hay cegueras».

Sólo cuando las personas comprenden que la ceguera está en ellos, tienen la posibilidad de volver a ‘ver’ y darle la vuelta a la situación. El lector se da cuenta entonces de que en este rechazo de la ceguera, está la verdadera ficción de la novela. Porque ¿cambiará el hombre su manera de estar en el mundo y ver a su igual en el ‘otro’? ¿Aprenderá la lección? ¿Podrá haber un renacimiento tras tiempos confusos y oscuros? Saramago nos enfrenta a la realidad de una sociedad que vive ciega en un mundo artificial y la novela se convierte en una metáfora de este principio de milenio con sus males y contradicciones, una pesadilla con la que nos anima a ‘abrir los ojos’. ¿Aprendimos algo de la pandemia? Parece que no. El hambre mata y siguen las guerras.

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Saramago no escribe por escribir. Se sabe voz que clama en el desierto, pero no puede renunciar a su denuncia, no puede dejar de reivindicar la dignidad del ser humano capaz de justicia, conmiseración y bondad. Por debajo de su pesimismo crítico, asoma una desesperanzada esperanza. ‘Ensayo sobre la ceguera’, ficción sólo aparente, nos alerta para no permanecer en la ceguera.