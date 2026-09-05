Ibiza se seca: las reservas de agua caen al 37%

Las reservas hídricas de Ibiza cerraron agosto en el 37%, cinco puntos por debajo del 42% registrado en julio, un descenso sensiblemente más acusado que el del conjunto de Baleares, donde las reservas bajaron un punto y quedaron en el 38%. La unidad de demanda de la isla de Ibiza se mantiene, por el momento, en situación de prealerta.

La evolución de los últimos meses refleja el desgaste provocado por el verano en los acuíferos. Ibiza comenzó junio con unas reservas del 47%, bajó al 42% en julio y termina agosto en el 37%. En apenas dos meses, por tanto, los recursos almacenados han perdido diez puntos porcentuales.

La situación es delicada, aunque continúa siendo más favorable que la registrada hace un año. En agosto de 2025, las reservas de Ibiza se encontraban en el 27% y la unidad de demanda de la isla entró entonces en escenario de alerta. El nivel actual está diez puntos por encima de aquel registro y permanece un escalón por debajo en la escala de sequía.

Agosto, con un 70% menos de lluvias

El descenso de agosto se ha producido además en un mes especialmente adverso desde el punto de vista meteorológico. El avance climatológico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) señala que en Ibiza se recogieron una media de apenas 7,1 litros por metro cuadrado, frente a los 23,7 habituales. Es decir, llovió alrededor de un 70% menos de lo normal. Sant Antoni fue el punto de la isla que más precipitación acumuló durante el mes, con 11,1 litros por metro cuadrado.

A la escasez de lluvias se sumó un calor excepcional. La temperatura media de agosto en Ibiza alcanzó los 28,2 grados, 2,4 grados por encima de los valores habituales. Aemet identificó además dos olas de calor en la isla, una entre los días 7 y 9 y otra entre el 14 y el 20. La máxima mensual llegó a los 39,2 grados en Sant Joan el día 13, mientras Sant Joan y Sant Antoni batieron récords de temperatura media mensual.

La presión sobre los acuíferos

La caída de las reservas se produce en un contexto en el que distintas organizaciones vienen alertando sobre la presión estructural que soportan los acuíferos ibicencos. Un informe divulgado el pasado 18 de agosto por la Alianza por el Agua, a partir de los datos empleados en la planificación hidrológica, señala que se supera en un 15,4% la asignación de extracción de agua subterránea fijada en el Plan Hidrológico vigente. Según este análisis, 12 de las 16 masas de agua subterránea de la isla extraen más agua de la asignada y concentran el 78% del volumen bombeado.

El informe destaca situaciones especialmente sensibles en masas como las de es Canar, Santa Gertrudis, Cala Llonga, Cala Tarida, Santa Agnès o el Pla de Sant Antoni. También apunta a Sant Agustí como uno de los casos más comprometidos, con una reserva media estimada del 5,5% en los datos analizados. La entidad relaciona esta presión, entre otros factores, con el peso del consumo urbano y de las viviendas dispersas en suelo rústico.

La desalación se ha convertido entretanto en una pieza fundamental para reducir la dependencia de los acuíferos. A comienzos de agosto, la Dirección General de Recursos Hídricos aseguró que el abastecimiento para la temporada estaba garantizado y señaló que el sistema de desalación de Ibiza estaba funcionando al máximo para atender la demanda municipal.

El final del verano deja así a Ibiza en una posición mejor que la de hace un año, pero con una tendencia claramente descendente: cinco puntos menos de reservas en agosto, diez menos desde junio y un mes marcado por la falta de precipitaciones y temperaturas récord. La evolución de las lluvias durante el otoño será ahora determinante para comprobar si los acuíferos logran recuperar parte del terreno perdido durante los meses de mayor presión.