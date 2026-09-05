Mantras, sitar y danza: un fin de semana de cultura india en Ibiza por Nepal

Ibiza será punto de encuentro con la cultura y las tradiciones de la India los próximos 19 y 20 de septiembre con la celebración de Kumbh Mela | Ibiza Festival of India, una cita que tendrá lugar en Boutique Hostal La Curandera de Salinas y que reunirá durante dos días propuestas vinculadas al arte, la música, la danza, la espiritualidad y el bienestar.

El encuentro nace con el objetivo de acercar al público residente y visitante distintas expresiones de la cultura india y de crear un espacio de convivencia e intercambio entre tradiciones. La programación combinará música en directo, danza, yoga, meditación, Ayurveda, talleres, gastronomía india y actividades relacionadas con el sonido y los mantras.

Uno de los protagonistas del festival será Domenico Caputo, músico residente en Ibiza desde hace veinte años y organizador del encuentro. Caputo, intérprete de santur, ha desarrollado buena parte de su trayectoria artística en contacto con la música y la cultura de la India y ha impulsado este festival como una forma de compartir ese vínculo con la isla.

Entre los artistas invitados destaca también Neeraj Mishra, sitarista procedente de Benarés, que acercará al público la tradición de uno de los instrumentos más representativos de la música clásica india. La noche del sábado incluirá un concierto de música india y danza Kathak, con la participación de distintos músicos y bailarines.

La programación comenzará el sábado 19 por la mañana con sesiones de Hatha Yoga Sadhana, actividades de sonido y voz, un taller de introducción al Ayurveda y una sesión de Kundalini Yoga y meditación con gong. El domingo continuarán las propuestas con yoga, una introducción a la meditación Vipassana, un encuentro dedicado al pranayama, yoga del sonido, mantra kirtan y una proyección de cine de Bollywood.

Una ceremonia por la paz

El festival incorporará además una vertiente solidaria. El sábado 19, a las 19 horas, se celebrará una Puja por la Paz y ceremonia de Aarti, durante la que se recitará 108 veces el mantra 'Lokah Samastah Sukhino Bhavantu', cuya intención puede traducirse como «que todos los seres sean felices y estén en paz».

Según explican los organizadores, los donativos recogidos durante esta actividad serán destinados a la ONG Via Oberta Nepal, para apoyar a personas afectadas por el desastre natural en Nepal. Más allá de las actividades programadas, Kumbh Mela | Ibiza Festival of India quiere reivindicar la cultura como un punto de encuentro entre personas y tradiciones y conectar esa filosofía con el carácter abierto y multicultural que históricamente ha definido a Ibiza. Durante las dos jornadas también se ofrecerán masajes ayurvédicos, además de espacios dedicados a la gastronomía y a otras manifestaciones de la cultura india.