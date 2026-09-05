Educación
Educación en Ibiza: una experta da las claves para facilitar la vuelta al cole de los alumnos con TEA
La psicóloga y coordinadora de Asperger Ibiza y Formentera, Alicia Ribas, recomienda preparar con tiempo los nuevos horarios, profesores y espacios para reducir la incertidumbre ante el inicio del curso
La vuelta al colegio implica recuperar horarios, rutinas y obligaciones después de las vacaciones. Un proceso que puede resultar especialmente complicado para algunos niños y adolescentes con autismo, para quienes los cambios y las transiciones suelen requerir más tiempo. Por ello, anticipar lo que ocurrirá durante los primeros días y recuperar progresivamente los hábitos escolares son dos de las principales recomendaciones de la Asociación Asperger Ibiza y Formentera.
Alicia Ribas, psicóloga y coordinadora de la entidad, señala que proporcionar información con antelación puede facilitar considerablemente la adaptación. "Cuanta más información tengan ellos de este nuevo curso, más fácil será la entrada", explica.
El comienzo de las clases supone modificar de nuevo los horarios de sueño y alimentación, regresar al centro educativo y encontrarse, en muchos casos, con nuevos profesores, compañeros, asignaturas o incluso un aula diferente. Para algunos alumnos con TEA, enfrentarse de golpe a estos cambios puede generar mayor incertidumbre. "Hay que pensar que son chicos a los que les cuestan las transiciones y los cambios. Pasar de un periodo de vacaciones a comenzar el curso escolar supone un cambio de horarios y rutinas", señala Ribas.
Por ello, recomienda que las familias faciliten a sus hijas e hijos previamente toda la información de la que dispongan. "A ver qué profesor tendrán, en qué aula estarán, qué asignaturas habrá, cuáles serán sus nuevos profesores o sus compañeros. Toda esta información, si la podemos dar previamente, hará que la vuelta al colegio sea más sencilla" para ellos, afirma.
Recuperar los horarios poco a poco
La preparación debe comenzar en casa. Durante las vacaciones suelen modificarse las rutinas y es habitual acostarse o levantarse más tarde y cambiar los horarios de las comidas. Ribas aconseja no esperar al primer día de clase para recuperar de golpe los hábitos del curso. En los días previos, conviene adelantar progresivamente la hora de acostarse y levantarse y volver poco a poco a los horarios de desayuno, comida y cena que se mantendrán durante el periodo escolar.
«Hay que ir preparando esas rutinas, esos horarios, volver otra vez al tema del sueño, de la alimentación y poco a poco ir introduciendo otras actividades», apunta. La psicóloga insiste además en la importancia de la flexibilidad durante este periodo. No todos los niños y adolescentes tienen las mismas necesidades ni necesitan el mismo tiempo para adaptarse. Mientras algunos asumen con facilidad el cambio, otros pueden requerir más anticipación, información y acompañamiento.
La asociación retoma las terapias
Asperger Ibiza y Formentera también prepara estos días el regreso a su actividad habitual tras las vacaciones de agosto. La entidad ha comenzado a contactar con las familias para organizar las sesiones y conocer sus necesidades de cara al nuevo curso. La asociación ofrece sesiones individuales, grupos de habilidades sociales y actividades de ocio, además de mantener coordinación con familias, centros educativos y otros profesionales de apoyo.
Ribas señala que cada vez llegan más personas a la entidad debido a nuevos casos y diagnósticos. Durante estas primeras semanas, el trabajo volverá a centrarse también en acompañar a los niños y adolescentes en la adaptación a los horarios, las actividades y las exigencias propias del curso escolar.
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