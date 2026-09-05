Ibiza y Formentera afrontan la vuelta al cole inclusiva con falta de personal y servicios desbordados

La falta de profesionales de apoyo y la saturación de los servicios vuelven a marcar el inicio del curso para muchas familias de Ibiza y Formentera con hijos con necesidades educativas especiales. Las entidades que trabajan con estos menores reclaman que los recursos estén disponibles desde el primer día y advierten de que la falta de personal y de financiación estable puede dificultar tanto la atención dentro de los centros como los apoyos que reciben fuera de ellos.

Para Carmen Boned, gerente de ComTu Apneef, la principal preocupación ante la vuelta al colegio es clara: "Lo que más nos preocupa es el tema de personal". Reclama que los centros educativos comiencen el curso con toda la plantilla necesaria y que las bajas, vacantes o desplazamientos de profesionales no retrasen la atención a los alumnos que necesitan apoyos específicos.

Boned insiste en que estos casos deberían ser prioritarios para evitar que los menores comiencen el curso sin los recursos necesarios. "Que las escuelas estén dotadas del personal que corresponde y que den prioridad también a los casos de niños con necesidades especiales, para que no se queden sin atención", señala. "Nos ha pasado algún año que los padres han tenido que ir a sacarlos porque no tenían los apoyos que necesitaban y no se podían quedar", lamenta.

La falta de profesionales y apoyos en las aulas dificulta la atención a los alumnos con necesidades específicas. Boned advierte de que, cuando un docente debe atender a grupos numerosos sin refuerzos suficientes, "la profesora está desbordada, los niños no están atendidos y no hay la seguridad y la calidad que debería". A ello se suman retrasos en la llegada de material adaptado, ante los que ComTu Apneef busca soluciones temporales reutilizando recursos disponibles.

Asperger Ibiza: apoyos que «se quedan un poco justos»

La necesidad de contar con suficientes profesionales en los centros también preocupa a la Asociación Asperger Ibiza y Formentera, que actualmente cuenta con 192 socios. Su psicóloga y coordinadora, Alicia Ribas, explica que la entidad acaba de retomar la actividad tras las vacaciones de agosto y está contactando con las familias para conocer sus necesidades de cara al nuevo curso.

Aunque todavía no disponen de una radiografía completa de la situación de este año, Ribas asegura que la experiencia de cursos anteriores muestra que los recursos pueden resultar insuficientes. «Por lo que nos cuentan las familias respecto a otros años, a veces el tema de profesores de apoyo se queda un poco justo en los centros educativos y los orientadores tampoco dan abasto», afirma.

Las necesidades, explica Ribas, cambian según la etapa educativa. En Infantil y Primaria son especialmente relevantes aspectos relacionados con la regulación emocional y las habilidades sociales, mientras que en Secundaria se suman las dificultades propias de la adolescencia, una mayor exigencia académica y relaciones sociales más complejas.

«El alumno tiene que hacer un esfuerzo doble»

Ribas advierte de que la ausencia de apoyos adecuados puede generar desgaste emocional en los alumnos con autismo. «Si no están esos apoyos, todo se hace mucho más complicado tanto para el alumno como para la familia. Es el alumno el que tiene que adaptarse continuamente al entorno y se genera un desgaste a nivel emocional porque tiene que hacer un esfuerzo doble», explica. La psicóloga considera que, además de aumentar los recursos, es necesario mejorar la formación y la sensibilización. Reconoce que existen docentes muy implicados, aunque otros todavía desconocen las necesidades específicas de estos alumnos.

Por ello, Asperger Ibiza y Formentera organiza cada año un curso dirigido al profesorado para ayudarle a detectar estas necesidades y ofrecer los apoyos adecuados. «A veces, por falta de entender su funcionamiento, hacen mucho más complicado el paso de estos alumnos por el centro educativo», apunta Ribas. Incluso puede ocurrir que se penalicen conductas relacionadas con la condición autista del alumno. «Entenderles es lo más importante», resume.

Ambas entidades coinciden en que una inclusión real exige que los apoyos estén disponibles cuando se necesitan. Mientras ComTu Apneef reclama estabilidad económica para ampliar una red que ya tiene familias en espera, Asperger Ibiza y Formentera pide reforzar los recursos educativos y la sensibilización. El objetivo común es evitar que la falta de personal, financiación o comprensión termine recayendo sobre los alumnos y sus familias.