ComTu Apneef alerta de que la falta de financiación limita la atención a las familias

Fuera del ámbito estrictamente escolar, Carmen Boned gerente de ComTu Apneef alerta también de la saturación de los servicios especializados. «Todos los recursos, las asociaciones, incluso los privados, están llenos», señala. ComTu Apneef atendió a 581 usuarios durante 2024 y a 543 en 2025, 38 menos. La gerente relaciona este descenso con las limitaciones económicas de la entidad y advierte de que actualmente existen familias en lista de espera.

La asociación ofrece servicios de atención temprana, logopedia, fisioterapia, psicología y pedagogía, entre otros. Aunque tiene prácticamente cubiertos sus equipos para el comienzo del curso, busca refuerzos y señala que Formentera es una de las zonas donde existe una mayor necesidad de profesionales. La movilidad de trabajadores también supone un obstáculo. Boned apunta a las dificultades de acceso a la vivienda en las islas como uno de los factores que provocan cambios frecuentes en las plantillas.

Sin embargo, el principal problema de fondo, según la gerente, continúa siendo la financiación. ComTu Apneef sigue pendiente de la resolución de la subvención correspondiente a 2025, cuya solicitud supera los 200.000 euros, y tampoco dispone todavía de certezas sobre la financiación de 2026. «Lo que hacemos es lo que podemos humanamente. Intentamos dar apoyo a las familias con los recursos que tenemos, pero no es suficiente», lamenta.

«Lo urgente es la concertación»

Para Boned, la solución no pasa únicamente por depender de convocatorias anuales de subvenciones. La entidad reclama avanzar hacia la concertación del servicio con el Consell de Ibiza para disponer de una financiación estable y poder planificar su actividad a largo plazo. «Lo urgente es la concertación, garantizar el servicio, que haya partidas presupuestarias reservadas para cuatro o cinco años y que nosotros sepamos con qué dinero contamos igual que cuenta una escuela», sostiene.

Según explica, esta estabilidad permitiría contratar a más profesionales, disponer de nuevos espacios y responder a una demanda que actualmente supera la capacidad de la entidad. ComTu Apneef calcula que con la concertación podría llegar a atender a más de 80 menores adicionales. «Las familias tienen unos derechos y tenemos que luchar por garantizar que haya servicios que cubran sus necesidades», defiende Boned, que confía en que el nuevo curso comience «de la forma más ordenada posible» y que no se repitan los problemas de años anteriores.