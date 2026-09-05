Ibiza exige a Sánchez que revele qué sabe sobre el riesgo de llegadas masivas de pateras

El Consell de Ibiza reclama al Gobierno central explicaciones sobre las alertas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante el riesgo de llegadas masivas de migrantes a Baleares y, sobre todo, que detalle qué medidas prevé adoptar para impedir que pueda producirse una situación de este tipo. El presidente de la institución insular, Vicent Marí, mostró este sábado su "preocupación" después de que Pedro Sánchez confirmara en el Congreso la existencia de un informe policial que advertía de un "riesgo alto" y que, según explicó, se refería exclusivamente a las llegadas marítimas a la Península y Baleares, y no a la frontera de Ceuta.

"Cuando Pedro Sánchez ha dicho que desconocía los planes para invadir Ceuta pero que sí conocía los planes para invadir Baleares, nos preocupamos, y mucho", señaló Marí, que interpretó las palabras del presidente del Gobierno como una confirmación de la consolidación de la ruta migratoria desde Argelia. "Hasta ahora se había mantenido que no existía una ruta migratoria desde Argelia, pero se demuestra que existe, que está consolidada", afirmó.

Lo que dijo Sánchez

No obstante, Pedro Sánchez no se refirió exactamente a una invasión de estas islas durante su intervención el pasado jueves en el Congreso, según la transcripción de su discurso recogida en el portal web de la Moncloa: "Se ha dicho también -explicó el presidente- que la Policía Nacional había advertido una semana antes de un riesgo alto en Ceuta. Y no es correcto. Ese informe existió, pero hablaba exclusivamente de las llegadas marítimas a la Península y a Baleares y no, por tanto, a la frontera ceutí".

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, anunció este viernes que elevará al presidente del Gobierno una batería de peticiones para conocer el alcance de los informes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que alertan de un "alto riesgo" de entradas marítimas irregulares y llegadas masivas, con especial incidencia en Baleares. El Govern ha reclamado además un plan específico para las islas, un refuerzo extraordinario de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la presencia permanente de medios de Frontex.

"Que nos digan qué planes ocultos hay"

El presidente de Ibiza, por su parte, considera imprescindible conocer ahora la dimensión de la amenaza detectada por los cuerpos policiales. "¿De cuánta gente estamos hablando, de 500 pateras que llegarán de una sola vez? Eso colapsaría la isla, destruiría nuestra manera de vivir, destruiría la economía", advirtió. El presidente insular insistió en que su principal reclamación al Ejecutivo central es información y un dispositivo preventivo. "Que nos digan qué planes hay, qué planes ocultos hay y qué medidas tomará el Gobierno de España. ¿Mandarán al Ejército, a las patrulleras, controlarán nuestras fronteras, nos defenderán o nos dejarán abandonados como han hecho últimamente?", preguntó Marí.

El presidente del Consell recordó que el control de las fronteras y de la inmigración corresponde al Estado y acusó al Ejecutivo de no responder a las reiteradas demandas de Ibiza. "Cada vez que alzamos la voz, la única respuesta que tenemos es el silencio", lamentó. Por ello, reclamó "medios de defensa, de control y de vigilancia" que permitan evitar una eventual llegada extraordinaria de embarcaciones. Marí vinculó esta preocupación con la presión que ya soporta el sistema de protección de menores del Consell. Según los datos aportados por el presidente, 133 menores migrantes no acompañados han llegado a Ibiza desde comienzos de este año y actualmente son atendidos 130, principalmente en las instalaciones de Sa Coma.

Goteo constante

"Este goteo constante de llegada de pateras es inasumible". El Consell, añadió, destina ya alrededor de 20 millones a la atención de menores, una carga que considera imposible de mantener con los recursos disponibles. "No tenemos personal, no tenemos recursos económicos. Nuestra situación es de abandono, es de desesperación. Ya no sabemos cómo lo hemos de decir", afirmó.

Ante las alertas conocidas ahora, Marí espera que el Gobierno aclare tanto el alcance de los informes como el dispositivo preparado para Baleares. "Esperamos que el ministro, el presidente, el delegado del Gobierno o todas las personas que tengan autoridad nos digan qué está pasando, si realmente tenemos que estar preocupados o no y qué medios mandarán a Ibiza y a Baleares".