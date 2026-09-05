El Gobierno acusa a Prohens de "tergiversar" el informe sobre el riesgo de entrada masiva de inmigrantes a Baleares

Desde el Gobierno se acusa este sábado al Partido Popular (PP) de utilizar la inmigración para "generar alarma y confrontación institucional" y se advierte que las declaraciones de la presidenta del Govern, Marga Prohens, parten de una "tergiversación evidente" de las palabras pronunciadas el jueves por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Prohens compareció de forma extraordinaria el viernes para anunciar que se dirigirá por escrito al presidente para reclamarle toda la información disponible, explicaciones sobre por qué no fue trasladada al Ejecutivo autonómico y detalles de las medidas adoptadas. La presidenta quiere conocer el alcance de los informes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que alertan de un "alto riesgo" de entradas marítimas irregulares y llegadas masivas, con especial incidencia en Baleares.

Por su parte desde el Ejecutivo central se subraya cuáles fueron las palabras exactas de Sánchez en su comparecencia: "Se ha dicho también que la Policía Nacional había advertido una semana antes de un riesgo alto en Ceuta. Y no es correcto. Ese informe existió, pero hablaba exclusivamente de las llegadas marítimas a la península y a las Islas Baleares y no, por tanto, a la frontera ceutí". "Eso es exactamente lo que decía el informe. Ni más ni menos", remarcan las fuentes.

El documento al que se refería el presidente Sánchez es un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), fechado el 23 de julio, al que aludió cuando rechazó que la Policía Nacional hubiera advertido una semana antes de un riesgo alto de llegadas a la frontera de Ceuta. El Ejecutivo sostiene que esa afirmación se corresponde con el contenido del documento y niega que el informe incluyera una alerta específica sobre una entrada "masiva" de migrantes en Baleares.

Sin alerta extraordinaria

De acuerdo con las fuentes gubernamentales, el documento del Cenif forma parte del seguimiento periódico que realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sobre las rutas de inmigración irregular por vía marítima. Y se señala que el informe evaluaba como alto el riesgo de llegadas marítimas durante los días siguientes, en el contexto de una ruta que, según el Gobierno, llevaba meses registrando una mayor actividad desde su reactivación a partir de 2025.

Por ello, las fuentes rechazan que pueda calificarse el documento como una "alerta" ante una posible entrada masiva y lo describen como un informe de monitorización destinado a evaluar la evolución de las rutas migratorias, las condiciones meteorológicas y otros factores operativos relevantes para la actuación policial.

En este sentido, el Gobierno considera que identificar el informe con una advertencia extraordinaria sobre una llegada masiva a Baleares supone una "tergiversación" de su contenido. Las fuentes gubernamentales califican además de "tremendamente irresponsable" utilizar esa interpretación para trasladar a la población balear la idea de que existía una amenaza extraordinaria que el Ejecutivo conocía y decidió ocultar.

Ruta migratoria conocida

Se subraya, asimismo, que el informe recogía una tendencia que conocida por las autoridades estatales y el Govern: el incremento de las salidas desde Argelia hacia las costas españolas y, particularmente, hacia Baleares.

A 21 de julio de 2026, según los datos citados por el Gobierno, se habían registrado 3.723 llegadas a Baleares, frente a las 3.445 contabilizadas en el mismo periodo de 2025, lo que supone un incremento del 8%.

Desde el Gobierno se asegura que el Ministerio del Interior viene adoptando medidas ante el incremento de las llegadas a Baleares desde hace meses, como los refuerzos desplegados durante la temporada estival. Según las cifras facilitadas por las fuentes, desde 2018 los efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil han aumentado aproximadamente un 20%, hasta alcanzar los 183.150 agentes.

También se pone el foco en la actuación contra las organizaciones dedicadas al tráfico de personas en esta ruta migratoria. Se recuerdan que el pasado 7 de agosto la Policía Nacional y la Guardia Civil anunciaron la desarticulación de una de las mayores organizaciones dedicadas al tráfico marítimo de personas entre Argelia y España. La operación incluyó además detenciones en Ibiza y Palma.

Sobre las cifras de llegadas, según la última actualización del Ministerio, correspondiente a 31 de agosto, se ha registrado una subida en Baleares del 1,7% (82 personas), inferior a la que se registró el año pasado con respecto al anterior. Entre enero y la primera quincena de agosto de 2025, llegaron unas 2.100 personas más que en los mismos meses de 2024, lo que representó un incremento del 78,6%.