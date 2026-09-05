Los extranjeros ya compran la mitad de viviendas a la venta en Ibiza

Casi la mitad de las viviendas vendidas en Ibiza durante el último año, concretamente un 47%, han ido a parar a manos extranjeras, según se desprende de los últimos informes municipales del Portal Estadístico del Consejo General del Notariado, que analizan las operaciones realizadas entre julio de 2025 y junio de 2026. Los datos disponibles para Vila, Sant Antoni, Santa Eulària y Sant Josep —no existe información equivalente para Sant Joan— recogen 1.566 compraventas en el último año.

Por municipios, Sant Josep es el territorio donde la presencia extranjera alcanza su máximo: el 64% de los compradores son de fuera de España, frente al 36% de nacionales. En el último año se contabilizaron allí 326 compraventas. De esta forma, prácticamente dos de cada tres compradores del municipio son extranjeros. Muy cerca se encuentra Santa Eulària, donde los extranjeros suponen el 59%, mientras los españoles representan el 41%. El municipio registró 388 compraventas entre julio de 2025 y junio de 2026.

En Vila la situación está más equilibrada. El 41% de los compradores son extranjeros y el 59%, nacionales, en el municipio que concentra el mayor número de operaciones de los cuatro analizados, con 559 compraventas en doce meses En el extremo contrario aparece en Sant Antoni, donde la presencia de extranjeros se reduce al 24%, frente al 76% de compradores nacionales. Las estadísticas notariales contabilizan allí 293 compraventas.

En Formentera, el mercado tiene también una relevante presencia internacional, aunque por debajo del promedio ibicenco. Los extranjeros representan el 36% de los compradores, frente al 64% de nacionales. El Notariado contabilizó 77 compraventas durante los doce meses analizados. Si se agregan esas operaciones a las de los cuatro municipios de Ibiza disponibles, los cinco informes suman 1.643 compraventas. Aplicando la misma ponderación, el peso estimado de los compradores extranjeros en el conjunto de Ibiza y Formentera queda en torno al 46,5%.

Neerlandeses, italianos y alemanes

Los informes permiten además conocer qué nacionalidades protagonizan la demanda extranjera y muestran diferencias importantes entre municipios. En Sant Josep, el mayor grupo son los neerlandeses, que representan el 22% de todos los compradores extranjeros. Les siguen alemanes, con el 16%; británicos, con el 15%; italianos y belgas, ambos con un 10%. Además, la compra de extranjeros en este municipio está especialmente vinculada a personas que no residen en España: aproximadamente el 64% de los compradores internacionales recogidos en el desglose por nacionalidad son no residentes.

En Santa Eulària dominan los alemanes, que representan el 22% del colectivo extranjero, prácticamente empatados con los neerlandeses, con el 21%. A continuación aparecen italianos, con el 13%; británicos, con el 10%, y franceses, con el 9%. También aquí predomina el comprador no residente, que supone aproximadamente el 62% del total extranjero reflejado en el desglose.

La capital presenta un perfil diferente. En Vila, los italianos son con diferencia la principal nacionalidad extranjera, con un 29%, más del doble que los neerlandeses, segundos con el 13%. Los alemanes representan el 10%, mientras franceses y rumanos alcanzan cada uno el 6%. En Sant Antoni, alemanes e italianos comparten la primera posición, ambos con un 16%, seguidos por neerlandeses, con el 13%; franceses, con el 8%, y rumanos, con el 7%. También aquí los residentes representan ligeramente más de la mitad de los compradores extranjeros.

Italia arrasa en Formentera

Formentera constituye un caso singular. Dos de cada tres compradores extranjeros son italianos: el 67%, una concentración de una sola nacionalidad que no se produce en ninguno de los municipios de Ibiza analizados. Los alemanes ocupan una distante segunda posición, con el 14%. Argentinos, belgas y británicos representan cada uno el 5%.

Tomando los cuatro municipios ibicencos y realizando una ponderación aproximada de los datos por su volumen de compraventas y su porcentaje de compradores extranjeros, neerlandeses, italianos y alemanes aparecen como los tres grandes grupos internacionales de la isla, con pesos estimados muy próximos entre sí: alrededor del 18%, 17% y 16%, respectivamente, dentro de la demanda extranjera.

La fotografía que dejan los datos es, en definitiva, la de dos mercados residenciales muy diferentes dentro de una misma isla. En Sant Josep y Santa Eulària, la demanda internacional ya es mayoritaria y está protagonizada en buena medida por compradores que no residen en España. En cambio, en Vila sigue predominando el comprador nacional y en Sant Antoni su peso es todavía mucho mayor. Todo ello da como resultado una isla en la que, pese a esas diferencias territoriales, aproximadamente el 47% de los compradores de vivienda son extranjeros.