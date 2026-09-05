Un cuarto de siglo a tomatazo limpio en Sant Antoni

Entre el 246 a. C. y el 146 a. C., cartagineses y romanos se enfrentaron en tres conflictos bélicos, conocidos como las Guerras Púnicas, para disputarse el control del Mediterráneo. Siglos después, ambos contendientes vuelven a encontrarse, una vez al año, en la playa de s’Arenal, en Sant Antoni. Esta vez, sin la violencia de las armas; las antiguas batallas sanguinarias dan paso a otro tipo de enfrentamiento, mucho más festivo y colorido, en el que los proyectiles son tomates.

Los cartagineses se protegen de los ataques de sus adversarios en la playa de s’Arenal. | J.A RIERA

La jornada, enmarcada en la programación de las Festes de Sant Bartomeu de Sant Antoni, alcanza este 2026 una efeméride especial: la ‘XXV Fiesta de Cartagineses y Romanos’. Se cumple así un cuarto de siglo desde el nacimiento de esta peculiar escenificación de la rivalidad entre los vecinos de la bahía de Portmany: romanos (josepins) y cartagineses (portmanyins).

Los romanos, instantes antes del inicio de los tomatazos. | J.A RIERA

La cita atrae a decenas de curiosos de todas las edades, que se reparten por los alrededores de s’Arenal en busca del mejor sitio desde el que seguir la batalla.

Tras la batalla reinó la coordialidad entre ambos bandos. | J.A RIERA

Hay quienes llegan a s’Arenal, donde ondea la bandera amarilla, con tiempo de antelación. Es el caso de Francesco Fasano. Sentado, sin camiseta, en un banco del paseo, frente a lo que pocos minutos después se convertirá en el epicentro de la lucha tomatera en Ibiza, acaba de saludar a un conocido al que explica sus planes. «Voy a ver la tomatina».

Los tomates, protagonistas, un año más, de la fiesta. | J.A RIERA

Lleva años residiendo en la isla, pero Fasano es natural de Italia. Por ello, no sorprende su respuesta cuando se le pregunta por su bando favorito en la batalla: «Voy con los romanos. Soy italiano». No es la primera vez que presencia esta peculiar batalla, aunque sí será «la primera vez de principio a fin».

Los romanos, en formación. | J.A RIERA

«Llevo muchos años viviendo aquí y conocía esta fiesta porque me la habían comentado unos amigos, pero nunca me coincidía poder venir por culpa de mis horarios laborales. He trabajado como cocinero, pizzero y, básicamente, en el mundo de la hostelería. Por eso, hasta ahora no había podido verla. Hoy [por ayer sábado], justamente, no tengo nada que hacer y he decidido venir hasta, explica.

Entrega de la placa conmemorativa a la familia de Francisco Palazuelo. | J.A RIERA

Un italiano entre el público

Fasano disfruta solo de la previa a la gran batalla. Sin embargo, no descarta que algún amigo acabe sumándose al plan. Y, por si acaso, ya tiene una estrategia para tratar de convencerlos de cara a próximas ediciones: «Voy a grabar vídeos con el teléfono y se los enviaré a mis amigos por si se quieren venir el año que viene».

A pocos metros de Fasano se encuentran Andrés, su esposa Francisca y sus nietos, Lucía y David. Todos ellos se estrenan como espectadores de la batalla. Andrés, que ejerce como portavoz del grupo, explica el motivo de su presencia: «Venimos aquí por los nietos. Su madre vio esta jornada en el programa de las Festes de Sant Bartomeu y, como ellos querían venir, hemos decidido acompañarlos».

Sin bandos, «con la fiesta»

Andrés está a verlas venir: «No sé muy bien cómo va esto, pero me he enterado de que se tiran tomates entre ellos. Nosotros no vamos con ningún bando; vamos con la fiesta y, seguramente, cuando termine, iremos a cenar juntos».

A medida que se acerca la hora de la tomatina, la multitud aumenta considerablemente. La gente espera con alegría la llegada del gran momento.

La misma actitud parecen tener los cartagineses, que, ataviados con una indumentaria de tonos principalmente azules y beis, llegan incluso con cerca de diez minutos de antelación.

Por ello, deben esperar cerca de uno de los pantalanes del tramo de la bahía perteneciente al municipio de Sant Antoni la llegada de sus adversarios, que aparecen desde el otro lado del paseo, con puntualidad británica, ataviados de blanco o rojo y en clara minoría.

Instantes antes del pistoletazo de salida de la batalla de tomates, en la que se utilizan cerca de 2.500 kilos de esta verdura de desecho, y después de que el speaker recuerde e insista en varias de las normas, se vive uno de los momentos más emotivos de la jornada.

Romanos y cartagineses se unen entonces por una causa común: recordar a Francisco Palazuelo, quien durante varios años fue presidente de la Asociación de Cartagineses y Romanos.

En un silencio prácticamente absoluto, la familia recibe una placa conmemorativa en el centro del campo de batalla.

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